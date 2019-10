Murray, ejemplo de resiliencia

Andy Murray es un enorme jugador de tenis. Lo dicen las críticas y lo dicen los números, por los enormes resultado que obtuvo a los largo de su carrera. Sin embargo ahora, también puede ser un ejemplo de resiliencia. El británico pasó de anunciar su inminente despedida del circuito, por problemas en la cadera, a ganar ayer de nuevo un torneo ATP, fue el 250 de Amberes, en Bélgica, que a esta altura hasta tiene sabor de Grand Slam.

"Esto significa mucho para mi, sobre todo después de los problemas que he tenido en los últimos años (...) No esperaba esto y por eso estoy muy feliz (...) Estoy muy orgulloso de lo que he hecho esta semana", dijo un muy emocionado Murray, de 32 años, tras consagrarse luego de vencer a otro resiliente, Stan Wawrinka, por 3/6, 6/4 y 6/4.

En enero, Andy, considerado dentro del Big Four histórico, junto a Roger Federer, Nafael Nadal y Novak Djokovic, lloró en Australia y anunció que el dolor que sentía por los problemas en su cadera eran insoportables, que se iba a operar y que tenía la ilusión, aunque sea, se retirarse en Wimbledon, donde se consagró y fue finalista, además de ganar la medalla de oro olímpica.

Volvió al circuito en dobles, para "probar" y ayer en singles, tras dos años, se volvió a coronar. Ejemplar con su sacrificio.