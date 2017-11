Murió Luis Bonini, excelso educador

Luis María Bonini, quien fue preparador físico de Marcelo Bielsa en la selección argentina, murió ayer a los 67 años tras luchar ante una dura enfermedad. Bonini trabajó como ayudante de Marcelo Bielsa durante 21 años y estuvo con el técnico en la selección de Chile camino al Mundial de Sudáfrica 2010, mientras que en su paso por el mencionado país también ejerció como comentarista deportivo y estuvo en la Universidad de Chile en 2016, bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece. En 1997 integró el cuerpo técnico que encabezó Miguel Angel Russo en su primera etapa en Rosario Central. De esta ciudad se llevó gratísimos recuerdos y cada vez que hablaba con un periodista rosarino preguntaba por la ciudad y recordaba las buenas relaciones que había generado. Guido Bonini, hijo de Luis María, dejó un mensaje en las redes sociales: "A nombre de la familia de Luis María Bonini queremos agradecer todas las muestras de cariño que hemos recibido no solamente hoy sino que en todo el período de la enfermedad de papá. Agradecemos la comprensión y respeto de todos".

En tanto que el Loco Bielsa, actual técnico del Lille, viajó hacia Chile a acompañar a la familia de Bonini, a pesar de que el club de Francia no lo autorizó y, según trascendió, el DT les dijo a los directivos: "Me voy a ver a mi amigo, hagan lo que tengan que hacer".

Ayer en la cuenta oficial del Lille en la red social Twitter, la entidad señaló: "El club decidió suspender temporalmente al Sr. Marcelo Bielsa de su función de entrenador en el contexto de un procedimiento iniciado por el club". Tras conocerse la triste noticia, el Athletic de Bilbao a través de la misma red social indicó: "Ha fallecido Luis María Bonini, ex preparador físico del Athletic Club (2011-2013). Queremos hacer llegar a familiares y amigos nuestro más sentido pésame. Se ha solicitado a la Uefa portar brazalete negro".

Además de los mensajes de los clubes, al profe Bonini lo recordaron decenas de jugadores y entrenadores, que enviaron sus condolencias a través de las redes sociales. Entre ellos Javier Mascherano, Arturo Vidal, Gary Medel, la Gata Fernández, Iker Munian, Ander Herrera, Juan Pablo Sorín, Claudio Bravo, Jorge Burruchaga, Matías Almeyda, Pedro Troglio y Ariel Holan, entre tantos otros. Sin dudas el "Gordo" Bonini será recordado para siempre por ser un gran profesional pero, por sobre todas las cosas, por ser una persona cálida, de grandes valores y dispuesta a enseñar todo lo que aprendió durante su vida. Descanse en paz profe.

¿Te gustó la nota?