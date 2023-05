Mundial sub-20: inicio de un nuevo sueño argentino en Santiago del Estero con sello rosarino

El seleccionado juvenil de Argentina, del que participan los rosarinos Brian Aguirre (Newell’s Old Boys), Alejo Veliz y Gino Infantino (Rosario Central), los dos primeros de titulares, debutará en el Mundial sub-20 frente a Uzbekistán, por el grupo A, esta tarde a partir de las 18, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con Javier Mascherano como DT.

El Mundial sub-20 no tendrá a varias figuras por la negativa de los clubes

La continuidad de Mascherano también contó con la incidencia de Lionel Messi y Lionel Scaloni, cuyas charlas resultaron clave para revertir la postura del exRiver y Barcelona de España. En esta ocasión, Mascherano no podrá contar con Alejandro Garnacho (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton And Hove Albion) y Nicolás Paz (Real Madrid), quienes no fueron cedidos por sus clubes, amparados por la decisión de Fifa que a partir de esta edición le quitó el carácter de “obligatorio” a la cesión de jugadores.