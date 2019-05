Mundial Sub 20: Argentina ganó y pasó de ronda

Los chicos del Sub 20 argentino vencieron con autoridad a Portugal 2 a 0 y clasificaron a la siguiente fase del Mundial de Polonia. El partido por el grupo F fue intenso y los pibes de Ferraro mostraron mucho aplomo ante el rival más difícil del grupo, el campeón europeo en Sub 17 y Sub 19 con esta camada de jugadores. Pero el seleccionado albiceleste se plantó firme y manejó los tiempos del partido. Aguantó los empates portugueses y fue letal cuando se lanzó en ofensiva.

El delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich marcó la apertura del marcador en el primer tiempo y el capitán Nehuén Pérez convirtió el segundo luego de una jugada que se definió por el VAR.