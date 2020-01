Múltiples mensajes de despedida para el as de los Lakers

Tras confirmarse la tragedia, colegas y figuras de todas las disciplinas despidieron a Black Mamba. Ginóbili, quien se enfrentó a Bryant en varias oportunidades en la NBA. "Desvastado", alcanzó a redactar el argentino en su cuenta de Twitter. También lo hizo Scola: "No lo puedo creer... Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia...Que día de mierda...", escribió Luifa. "No tengo palabras... Todo mi cariño para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerlo y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos", publicó Messi en su cuenta de Instagram.

Por la misma vía Maradona se expresó diciendo "Se van todos los buenos. Hasta la vista, leyenda". Michael Jordan, en tanto, escribió: "Estoy conmocionado por la trágica noticia de la muerte de Kobe y de Gianna (su hija). Las palabras no pueden describir el dolor que siento. Yo amaba a Kobe, era como mi hermano menor." "Kobe no solo era un ícono en la cancha, sino un hombre del mundo y tuvo impacto en muchas vidas y comunidades de las formas más positivas. Su estrella seguía creciendo día con día y él no conocía los límites", destacó Larry Bird, integrante del Salón de la Fama de la NBA como Jordan.