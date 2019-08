Ellas no se callan. También juegan. En todos lados. El fútbol femenino conquista espacios de a poco, aunque en forma más veloz que en los últimos años. El recorrido fue extenso y merece la pena ser conocido. Por ese motivo, Historia AFA, ente del máximo organismo del fútbol argentino, integrado por todos los clubes conmemorará el Día de la Futbolista, con un homenaje al fútbol femenino y un repaso de su historia a realizarse mañana en la sede de calle Viamonte. Gabriela Bodo, secretaria del departamento de cultura de Newell’s, fue designada para ser una de las moderadoras de las dos mesas del encuentro “Mujeres haciendo historia”.

Bodo contó que las panelistas de una de las mesas serán Mónica Santino (ex futbolista y entrenadora en la Villa 31), Elba Selva (goleadora argentina en el primer Mundial que participó el seleccionado nacional), Ayelén Pujol (periodista deportiva y jugadora) y Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora). En la segunda mesa participarán Lucía Barbuto (presidenta de Banfield, Macarena Sánchez (futbolista), Verónica Raffelli (entrenadora, docente universitaria y coordinadora de Mujeres de Fútbol Feminista) y María Isabel Pérez (Mujeres Asociadas a Clubes del Fútbol Argentino).

¿Por qué surgió la idea de reconstruir los pasos que se dieron en el fútbol femenino?

Porque le quisimos dar una importancia que nunca tuvo. El fútbol siempre fue machista y no reconoció el camino feminista que se fue transitando. Este encuentro sirve para poner en valor esa historia. No es que no existía historia. Lo que intentamos es revalorizarla, reuniendo a todas estas mujeres que vienen trabajando desde hace mucho.

Según tu mirada, ¿cuáles son las historias que fueron un mojón importante en este largo camino?

Me llamó mucho la atención el trabajo de Mónica Santino en la Villa 31. Lo que ella hace es importantísimo. En la villa tenían que pelear por el lugar donde jugaban al fútbol. Era un espacio para "jugar" y tuvieron que pelear y defender ese lugar. Me parece que es una lucha auténtica el hecho de las chicas luchando por un lugar para jugar. Y hablando de hitos que me llamaron la atención, Elba Selva es otro (ver aparte). Y lo más conocido es la movida de Macarena Sánchez a partir de su reclamo por la profesionalización del fútbol femenino. Se plantó ante la AFA con un reclamo auténtico que nunca había sido escuchado. Ese fue el punto de inflexión que tuvo el fútbol femenino y que revalorizó lo anterior.

¿Por qué la convocatoria de una referente de los derechos humanos como Nora Cortiñas?

El fútbol no es solamente el hombre que gana mucho dinero y lo aplauden todos los domingos. Hay una lucha por abajo, de nosotras las mujeres, que venimos de muchos lugares. Y Norita resume todo eso. Hablo no sólo de las mujeres dentro de un campo de juego sino en los lugares de toma de decisiones, de poder, en las comisiones directivas de los clubes, en un montón de espacios.