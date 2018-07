Motivo de "orgullo"

Tanto necesitaban Las Leonas una victoria como la de ayer que apenas terminó el partido toda esa necesidad se transformó en un desahogo inmenso, a tal punto que en las declaraciones sonaron términos que pocas veces se escuchan. Al menos puertas para afuera. En este sentido una de las capitanas del equipo, Belén Succi, no dudó en señalar que tenía "miedo" antes del partido y que estaba "nerviosa", aunque hizo hincapié en el "orgullo" que le propiciaron sus compañeras: "Estoy orgullosa. Tenía miedo hoy, fue un día largo y esperaba que el equipo realmente saque esa garra interna, esa Leona, ese plus que tenemos siempre que era lo único que nos estaba faltando, el tema anímico", arrancó Belén. Y luego agregó que "estaba nerviosa porque juguemos un inicio tranquilo. Salió, estoy orgullosa por las chicas. Ni ayer que no nos salían las cosas éramos las peores ni ahora somos las mejores, esta fue una final que pasamos (...) Ahora tenemos que tratar de mantener esa llama encendida. Esa llama de Leonas, de garra, de pasión, de entrega por la camiseta. Esto no se tiene que apagar para poder jugar contra Australia".

A su turno, una de las experimentadas que ayer por fin apareció, Rocío Sánchez Moccia, señaló: "Me parece que nos animamos, fue eso. Empezamos desde cero, dejamos atrás la zona, sabíamos que esto era a todo o nada, así que salimos a jugar y a animarnos. Esa era la clave, animarnos a jugar lo que entrenamos todo el año, con lo que nos venimos rompiendo para llegar a esto. Estamos muy contentas".

El DT Agustín Corradini, al igual que Succi, resaltó esos valores con los que ganaron y justificó el flojo rendimiento de las jornadas previas: "Estoy muy contento y orgulloso, hicimos un partido espectacular y jugamos con el corazón. Una particularidad de los equipos jóvenes son los altibajos, pero sabemos que somos más constantes y competitivos porque tenemos material (...) Si hay algo que no le falta a este equipo es garra, corazón, talento y mucha preparación".