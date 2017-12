Moscardini hizo todo bien

Primero hizo la pole. Y ayer dio cátedra en la final. En realidad Nicolás Moscardini hizo un monólogo cuando se encendió la luz verde. El piloto del equipo rosarino Litoral Group ganó de punta a punta la última cita del calendario. A eso hay que sumarle que Eduardo Moreno, también integrante del team de nuestra ciudad, ocupó ayer el tercer escalón del podio. La estructura local cerró un buen año desde lo colectivo en la siempre atractiva Fórmula Renault 2.0. El dato extra es que mañana se definirá el campeón de la categoría escuela (ver aparte).

Moscardini manejó con aplomo en todo momento. Giró adelante del pelotón siempre. Hizo las 15 vueltas programadas en 25m 34s 474/1000. Lo escoltó Eugenio Provens (Werner Competición), que terminó a 3s 397. Mientras que Eduardo Moreno completó el cuadro para la foto principal. Llegó a 8s 866 del clarísimo y cómodo vencedor que mostró el Cabalén a media mañana.

"Seguro que estamos muy contentos. Aún no hicimos el balance, pero haber metido hoy (ayer) los cuatro autos entre los primeros diez puesto es para destacar", afirmó Gabriel Bonavía en contacto con Ovación desde el corazón de la técnica, y mientras intercambiaba opinión con el ingeniero de pista, Andrés Ríos.

El titular del equipo rosarino destacó también el trabajo que realizaron en el plato fuerte Guido Moggia, quien fue cuarto. Y Tobías Martínez, que cruzó la meta en el sexto lugar. "En líneas generales cerramos un buena temporada", acotó Bonavía con mesura, pero sabiendo por dentro que cuenta con un buen plantel de colaboradores y pilotos.

La grilla final de la fórmula Renault 2.0 quedó así tras haberse cumplido la última fecha de la campaña 2017.

1º Nicolás Moscardini, 2º Eugenio Provens, 3º Eduardo Moreno, 4º Guido Moggia, 5º Rodrigo Lugón, 6º Tobías Martínez, 7º Esteban Fernández, 8º Juan Pablo Rotondo, 9º Facundo Rotondo, 10º Lucas Vicino, 11º Nicolás Carbón, 12º Exequiel Bastidas y 13º Milton Babel. No clasificaron Yango Rajczakowski, Nicolás Varrone, Santiago Rosso y Gabriel Gandulia.



El campeón se conocerá mañanaMañana la CDA determinará cómo quedará finalmente el campeonato. Es que los dos máximos aspirantes al título fueron excluidos el sábado a la tarde. Hernán Palazzo por maniobra antideportiva, y Hernán Satler por conducta antideportiva. Ayer podría haberse proclamado Santiago Rosso. Pero su auto se mancó justo en la final, por lo cual ahora será turno de que los comisarios deportivos tomen cartas en el asunto y definan quién será el rey de la categoría escuela.Un 2018 con muchos cambiosDecir que el deporte motor nacional está en crisis desde hace un largo período no es novedad. Tampoco es noticia reflejar que los costos para poner un auto en pista se vienen incrementando cada vez más. Pero el dato que llama la atención es que para el 2018 muchas máquinas dejarán esta tecnológica especialidad. La realidad indica que el futuro es bastante incierto para muchos equipos y pilotos. Tal es así que, a juzgar por el sondeo que hizo Ovación ayer, el Súper TC2000 tendrá una plaza más acotada la próxima temporada. Sea por decisión de algunas terminales como también por el alto índice inflacionario que azota al país desde hace muchísimos años.Nadie lo aseguró abiertamente porque en el automovilismo hablar del mercado de pases y costos es como un tema que genera urticaria. No obstante, es una realidad que Fiat no seguirá en esta categoría. Según deslizaron desde la casa italiana, se tomarán un año para replantearse nuevos desafíos. Prometen volver más adelante. Sin embargo, habrá dos autos oficiales menos de movida. Emmanuel Cáceres y Javier Merlo deben buscar butacas. Si consiguen, obvio.