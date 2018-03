Morici la rompió en la B italiana

Destacado. Morici la rompe en Italia.

Los rosarinos que se desempeñan en el exterior cumplieron con buenas labores, aunque no todos pudieron salir victoriosos.

En España, Granada se mantiene en la cima de la Liga Leb Plata tras la jornada 25 al ganarle a Real Canoe por 96 a 72, con 6 tantos y 4 rebotes de Alejandro Bortolussi.

Además, Cambados perdió frente a Zamora por 77 a 74 a pesar de la gran labor de Juan Martín Orellano, quien anotó 18 puntos en el perdedor. El ex Provincial tomó 8 rebotes y dio 11 asistencias.

Por su parte, en Italia, Nicolás Morici y Catanzaro siguen en la pelea por la clasificación a playoffs a falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular de la B Nacional. En la fecha 26, el elenco del ex Gimnasia perdió 70 a 61 frente a Salerno a pesar de la formidable labor de Morici, quien terminó con 27 puntos y 12 rebotes.

En la fecha 23 de la C italiana, el Udine de Matías Príncipe se mantiene como puntero de la región Friuli luego de ganarle a Vis Spilimbergo por 70 a 58 con 15 tantos del pivot formado en Caova.

Y en Calabria, Leandro Faranna no pudo ser de la partida, pero Lamezia derrotó a Nueva Jolly 99 a 36 y se mantiene al frente del torneo regional.

Por su parte, en México se iniciaron las series semifinales de la liga profesional y queda en carrera el base rosarino Cristian Cortés, con Fuerza Regia. El inicio no fue el mejor para el equipo de Monterrey, que perdió los dos juegos ante Capitanes y cae 2 a 0 en la eliminatoria, que es al mejor de siete encuentros. El primero fue por 69 a 68 para Capitanes (Cortés 9 puntos y 4 asistencias) y el segundo tuvo registro de 75 a 62 para los de la capital mexicana (Cortés no anotó y dio 5 asistencias).

