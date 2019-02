Moreno ya piensa en el título del Sudamericano sub 20

El mediocampista de Newell's, el catamarqueño Aníbal Moreno, que fue clave en la victoria de Argentina sobre Uruguay en el Campeonato Sudamericano Sub 20 que se está disputando en Chile, aseguró que "después de conseguir la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima y el Mundial de Polonia, ahora el seleccionado albiceleste buscará el título. "Queremos salir campeones, vamos por todo", dijo.

El mediocampista marcó un golazo desde afuera del área, pero confió que no pudo ver "dónde entró" la pelota.

"Hicimos un partidazo. Fue muy lindo el gol, pero estoy muy contento por haber alcanzado los objetivos. Venía pegándole, sabía que tenía que pegarle de afuera. No dudé y no sé dónde entró porque me nublé", señaló.

El jugador rojinegro es uno de los pocos del plantel que no debutó en primera, pero por ahora no mira más allá de lo que está viviendo con la selección. "Esto es lo más grande que le pueda pasar a un jugador. Vamos a ver qué pasa cuando vuelva a Newell's", concluyó.

Por su parte, el entrenador albiceleste destacó que la clasificación "da tranquilidad" y remarcó "el amor propio" del plantel.

"Estoy contento por los chicos porque se lo merecen. Nos armamos hace dos meses. Estar en el Mundial da tranquilidad", expresó el DT.

"Estoy contento por los chicos, tienen huevos y amor propio. Son unos «animales», estoy muy agradecido a ellos", finalizó el entrenador albiceleste.