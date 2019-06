Moreno, sólo rumores

River sigue interesado en el volante, pero por el momento no acercó ninguna oferta

Hace varios días que el nombre de Aníbal Moreno circuló por River y hubo un sondeo por el futbolista, pero nada más que eso. En las últimas horas otra vez fue mencionado en Núñez, aunque los "10 millones de dólares" en los que supuestamente habría sido tasado frenarían las intenciones millonarias. Igualmente, allegados al futbolista indicaron que no hay una tasación por un jugador que sólo jugó un puñado de minutos en primera división y aún le resta por demostrar en la máxima categoría. Esto no quiere decir que no tenga condiciones, pero para los entendidos del caso "aún está verde" y necesita demostrar sus cualidades.

Por supuesto que en Newell's no hay intransferibles, pero la dirigencia no quiere equivocarse a la hora de vender y, por lo tanto, ahora las cotizaciones son elevadas teniendo en cuenta que el club contará con ingresos por las ventas de Lisandro Martínez y la de —casi seguro— Enzo Barrenechea.

"Aníbal es un jugador que está en la consideración de todos. Por eso ante una buena oferta se charlará lo que conviene para la entidad", reconoció días atrás el vicepresidente Cristian D'Amico.