Moreno sigue entre los once

Newell's tiene a Aníbal Moreno como representante en el Sub 20 argentino desde el Sudamericano, donde se destacó, luego debutó en la primera leprosa y era una fija para estar entre los once en el arranque del Mundial de Polonia. No pudo jugar en el primer partido (estuvo en el banco) porque llegó con una molestia, pero en el segundo ante Portugal se metió entre los once y tras el 2-0, con su buen rendimiento (hasta metió un tiro en un palo), se ganó el lugar en el mediocampo para cerrar la fase de grupos con Argentina ya clasificada (con empatar le alcanza para finalizar primera) esta tarde, a las 15.30, frente a Corea del Sur.

En tanto, ayer deslumbró en Noruega Erling Haland, que anotó 9 goles en el 12-0 sobre Honduras.