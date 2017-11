Montero piensa y prueba, luego define los titulares canallas

Pirueta. Maxi González, quien ayer arrancó para los titulares, se esfuerza durante un entrenamiento en Arroyo. Leonardo Vincenti

Ante un partido de enorme magnitud, una panorama de intrigas acorde. Práctica de fútbol en la mañana de ayer en Arroyo Seco y Paolo Montero comenzó con las pruebas del equipo que el viernes se jugará el pase a la final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán. Y si de pruebas se tata, el uruguayo no anduvo con chiquitas. Es que arrancó con un equipo, pero en el medio del ensayo realizó unas cuantas variantes. Quien picó en punta en el puesto de volante central fue Maximiliano González. Es que el juvenil estuvo desde el inicio, aunque después hubo tiempo para que Santiago Romero demuestre lo suyo. ¿Qué más? Germán Herrera arrancó junto a Marco Ruben (más tarde ingresó Fernando Zampedri) y hasta José Luis Fernández fue incluido algunos minutos entre los titulares.

En el momento en que Marcelo Ortiz sufrió una dura lesión contra Atlético Tucumán (por la Superliga), las especulaciones tuvieron un claro destino. Se caía de maduro que Mauricio Martínez iba a pasar la zaga central, por lo que la principal incógnita estaba en quién iba a ocupar el lugar de volante central. Y las opciones eran (aún lo son) sólo dos: González o Romero.

Ayer, en el reparto de pecheras, el que sacó una pequeña luz de ventaja fue Maxi González, ya que fue el elegido por Montero para iniciar el ensayo futbolístico.

La participación de Maxi González en lo que va del semestre es escasa, al menos menor a la participación que tuvo el Colo Romero. No obstante, Paolo debe advertir que está en condiciones de asumir el desafío.

El único partido de titular que tiene González en ese tiempo es el del pasado sábado, en el Gigante. Antes sólo había ingresado algunos minutos contra Temperley (por la Superliga) y frente a Boca (octavos de final por la Copa Argentina). Después, lo que seguramente evaluará Montero es el presente de uno y otro. Y ahí la cosa se puede equiparar un poco más. Sólo desde la experiencia el volante uruguayo pueda estar un paso adelante.

Lo concreto es que el Colo también tuvo minutos en cancha y eso, al menos hasta hoy, lo mantiene en carrera, con chances también de estar desde el arranque el viernes en Formosa.

Pero la del volante central no es la única posición en la que Montero probó más de una alternativa. En ese sentido también a la dupla ofensiva hay que prestarle atención. Porque la sobrecarga que sufrió Herrera la semana pasada, que lo imposibilitó de estar aunque sea en el banco el sábado en el Gigante, ya es parte del pasado y eso motivó que ayer el técnico pudiera probarlo sin inconvenientes.

En este caso también sobra material para el análisis. Lo primero que hay que destacar es que la dupla Herrera-Ruben es la que jugó los últimos dos partidos por Copa Argentina (Boca y Godoy Cruz), haciendo que Zampedri tuviera que esperar su chance entre los suplentes, aun siendo el goleador del equipo en el semestre.

Los cinco goles (tres por el torneo local y dos por Copa Argentina) convertidos por el entrerriano a esta altura parecen ser un dato menor para Montero, quien a la hora de apuntar a los primeros once no dudó y se inclinó por el Chaqueño Herrera.

Sobre esos nombres dará vuelta el equipo para el viernes. Será Maxi González o Romero y Herrera o Zampedri (lo de Fernández es distinto, ver aparte). Montero tiene todavía un par de entrenamientos más para probar y después decidir. Y por como viene la mano todo parece indicar que se tomará el tiempo necesario antes de definir los once. Es que él más que nadie sabe que lo que se juega Central en Formosa no es poca cosa.



Minutos también para Fernández



José Luis Fernández tuvo también algunos minutos de fútbol en la práctica de ayer (ingresó en la segunda parte por el uruguayo Washington Camacho), lo que no deja de ser una buena noticia para el cuerpo técnico. Es prácticamente imposible que tenga un lugar en el equipo, pero quizá esté disponible para ocupar un lugar en el banco. Hace algunos días que el volante izquierdo se había acoplado al grupo, luego de recibir el alta médica tras la operación en la rodilla, pero el hecho de que ayer Montero lo haya hecho participar del entrenamiento formal de fútbol no es un dato menor. Más allá de lo que ocurra el viernes en Formosa, lo que está claro es que el ex volante de Godoy Cruz y Racing está cada día más cerca de volver al ruedo luego de más de seis meses de inactividad.



