Momentos de una noche inolvidable

Fue a los 18' cuando llegaba el 1 a 0 esperanzador. Sebastián Suarez Meccia

El 1 a 0 de Zampedri llegó a los 18 minutos y alimentó esperanzas pero no alcanzó. Central debió desempatar desde los doce pasos y festejó con remates de Ortigoza, Ruben, Parot y Caruzzo.



La conquista de Zampedri



Bien de goleador. Atento para aprovechar esa pelota que parecía no alcanzar cuando Camacho peinó un centro de Parot y aunque la mediavuelta dio en el palo siguió la jugada hasta el final, esperando que le quedara el rebote servido para empujarla de derecha al fondo del arco tripero. Fue a los 18' cuando llegaba el 1 a 0 esperanzador. No alcanzó con este grito, pero con sus compañeros festejó y gritó "campeón".



¿Te gustó la nota?