Antonio Mohamed protagonizó un momento desopilante en la televisión esta tarde durante su visita en el programa 90 minutos de fútbol, por Fox Sports, en el que contó con la complicidad de su ex compañero Oscar Ruggeri, panelista de ese ciclo, con quien recordó varias anécdotas de su época de futbolista.

El pasaje más hilarante fue cuando el Turco y el Cabezón narraron un episodio que tuvo a Blas Armando Giunta como partícipe necesario.

Mohamed comenzó a reirse al mirarlo a Ruggeri y le preguntó: "¿Te acordás del partido en el que ataja todo Luis Islas, que le ganamos con Independiente a Boca en la Bombonera? Ese día, ¿a quién expulsan de Boca? A Giunta, por una supuesta patada que me pegó a mí y no me tocó", aludiendo a la victoria por 1 a 0 del 22 de noviembre de 1992.

Embed MOHAMED RELATÓ LA HISTORIA DEL DÍA QUE GIUNTA LO FUE A BUSCAR A SU CASA PARA PELEAR: "ABRÍ O TE ROMPO TODO"#90MinutosFOX - Otra anécdota increíble del Turco, que contó con humor cómo se había enojado el ex volante central, con quién luego tuvo una gran relación. pic.twitter.com/eWgJh27fXD — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 15, 2019

Enseguida el zaguero empezó a reirse a carcajadas mientras el Turco avanzaba con su narrativa: "Seis de la mañana del sábado en Soldati, yo había salido a bailar. La persiana de casa da a la calle. Prrr, el timbre. Y gritan: 'Abra, señora, que quiero agarrar a su hijo'. ¿Quién era? Blas. Seis de la mañana. Me vino a buscar. Abrí, y yo salí… tenía los papeles picados del festejo encima todavía".

"¿Qué hacés, Blas?, le dije. 'Abrí, abrí que te rompo todo, Lobo', me decía. Giunta a todos les decía Lobo. Yo le hablaba desde atrás de la reja. 'Te mato, vamos a la AFA. Andá a decir que no te toqué', me gritaba.

Mientras el programa estallaba por las risas de los presentes, el Turco siguió: "Blas, yo no puedo decir eso, me matan", le respondí. Les había preguntado a todos los vecinos dónde vivía el Turco… Y cuando fui a declarar dije que no me había tocado; le dieron una sola fecha", relató el ex delantero hoy entrenador.

Ruggeri y Mohamed coincidían en que Giunta siempre mostraba su determinación a la hora de jugar. Y Mohamed dio testimonio de eso: "Sí, de las tribunas me puteaban. Y él me decía: 'Agarrala, agarrala, que estos te putean pero yo te cago a trompadas, agarrala'", se divirtió el Turco al contarlo.