Miguel Russo: "A Giaccone lo reté por lo que dijo de Barco, se retractó y ya está"

Russo insistió en contar que no se sintió bien al verse en la manera en que actuó frente al árbitro Ariel Penel y por eso contó: "Me arrepiento. No me quejo de los minutos, empatamos sobre la hora y hay que corregir cosas. No busco culpables". Y agregó: "No pude dormir en toda la noche. Me dolió mucho mi reacción y expulsión porque uno está en una etapa de educación permanente. Reconozco mi error".