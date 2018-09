Messi y un sueño eterno

Tras cumplir 18 años de su arribo a Barcelona, la Pulga arranca un nuevo camino en busca de la Orejona. Una tarde a puro fútbol de alto nivel

Barcelona inicia hoy ante PSV Eindhoven su camino hacia el título de la Liga de Campeones, una competición que no gana desde 2015 y que se ha convertido en su gran deseo. "El año pasado ganamos la Liga y la Copa del Rey, pero nos quedó la espinita de la Champions, sobre todo por la forma en la que se produjo la eliminación", recordaba hace un mes Leo Messi, quien ayer cumplió 18 años de su arribo al club para comenzar a forjar su leyenda. Con sólo 13 años, La Pulga dejó su Rosario natal y recaló en la entidad catalana para dar inicio una aventura que lo convertiría en el mejor jugador del planeta.

A las 13.55 comenzará a jugar una de las competencias más importantes del mundo en el estadio de Barcelona. A esa misma hora, pero en Italia, Inter de Mauro Icardi pondrá a prueba su poderío frente a un Tottenham difícil que comanda el ex Newell's Mauricio Pochettino, quien fue mencionado con mucha insistencia como uno de los candidatos a dirigir la selección nacional en un futuro no muy lejano. Los dos rivales, a priori, que causan una mayor amenaza para el Barça en este grupo B se ven las caras en un encuentro donde ambos equipos llegan con dinámicas negativas. Inter afronta este partido tras la pasada derrota en casa ante Parma. Los de Pochettino (no realizó contrataciones en el último mercado de pases) acumulan dos derrotas consecutivas, ante Watford y la última frente a Liverpool en Wembley, y muestran signos de debilidad en defensa.

La tarde de fútbol de alto nivel tendrá un duelo que podría pasar por la final anticipada. Liverpool y PSG ofrecerán en Anfield, a las 16, un espectáculo de lujo en el arranque de la nueva temporada de la Liga, en la que varios equipos aspiran a poner fin a la hegemonía de Real Madrid. Dos de ellos son el vigente subcampeón, Liverpool, y PSG (de Angel Di María, Neymar y Mbappé), que buscará dar un paso más en una competición que se le resiste a pesar de su habitual paseo triunfal en el campeonato francés.

Liverpool suma cinco victorias en otros tantos partidos, algo de lo que también pude presumir el conjunto parisino.

El arranque de la competencia promete fútbol exquisito por el poderío de los equipos y los jugadores que integran las diferentes alineaciones.