Messi y otro premio: logró la cuarta Bota de Oro

"Si bien siempre dije que no me consideraba un delantero, tuve la suerte de ir haciendo goles y conseguir premios individuales, pero creo que he crecido, como crecí fuera del campo, también lo hice adentro", dijo Messi tras recibir el trofeo de manos de su compañero y amigo Luis Suárez, ganador de la pasada edición del premio. "Fui mejorando y acumulando cosas a mi juego y cada día disfruto más de ser jugador", añadió el rosarino, que se llevó su cuarta bota dorada tras hacer 37 goles la pasada temporada con Barcelona. Messi había recibido por última vez la Bota de Oro en la temporada 2012/2013 en la que marcó 46 goles, y también había sido el máximo goleador en Europa en las temporadas 2011/2012 (50 goles) y 2009/2010 (34 goles). Igualó así al portugués Cristiano Ronaldo, único jugador que había llegado a esa cifra. "Cada partido hace cosas diferentes, cosas nuevas", lo elogió Luis Suárez.

Messi, de 30 años, superó entre los goleadores al holandés del Sporting de Portugal Bas Dost, segundo mejor artillero con 34 goles, al gabonés del Borussia Dortmund Pierre Emerick Aubameyang (31), al polaco del Bayern Munich Robert Lewandowski (30) y al delantero uruguayo de Barcelona Luis Suárez (29).

El delantero azulgrana empezó de la mejor manera la presente temporada, en la que ya lidera la tabla de goleadores de España con 12, lejos de los 9 del delantero italiano del Valencia Simone Zaza.

La gala creó expectativa por el hecho de si Messi diría algo sobre su renovación, pero no lo hizo. Barcelona anunció en julio un acuerdo para la renovación de Messi hasta 2021, pero persisten las dudas sobre si el jugador la firmó.

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, explicó en varias ocasiones que los contratos están firmados con el padre y también agente del jugador, y sólo "falta hacer la firma protocolar con Leo".

Preparación, en Barcelona

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, afirmó que la selección nacional desarrollará la preparación previa al Mundial 2018, a 20 minutos de la casa en la que vive Lionel Messi en Barcelona. El cuerpo técnico de Jorge Sampaoli pretende que Leo esté con la cabeza completamente puesta en esa competencia. La confirmación del sitio escogido para llevar a cabo la preparación le da sustento a estas conjeturas: Argentina hará base en Barcelona antes de ir a Rusia.

"Está confirmado que va a ser en Barcelona. Todavía no llegó la fecha", reconoció el presidente de la AFA Claudio Tapia.

El predio que se utilizará será el de la ciudad deportiva Joan Gamper, que cuenta con canchas profesionales, cuatro de ellas de césped artificial y está ubicado muy cerca de Castelldefels, el lujoso barrio de Barcelona en el que vive Messi y su familia desde hace varios años.

La "Ciutat Esportiva", así se llama el predio en el que entrena todos los días Lionel Messi, fue inaugurada en 2006 y fue remodelada diez años después. Cuenta con 5 canchas de césped natural, 4 de césped artificial, un pabellón polideportivo, un edificio de servicios, otro de vestuarios y diferentes campos de entrenamiento para tareas específicas, tanto de arqueros como de cuestiones técnicas. Por lo tanto, la selección argentina se entrenará en un predio con todas las comodidades y que Messi conoce como su casa.

En cuanto a la preparación de cara al Mundial 2018, la selección argentina ya tiene reservado el predio en Bronnitsy, a 55 kilómetros de Moscú. En ese sentido, la idea del cuerpo técnico del seleccionado es entrenarse las semanas previas en el sitio preferido de Lionel Messi y luego sí mudarse a Rusia. Sampaoli ya conoce a la perfección ambos lugares. En la Ciutat Esportiva estuvo cuando fue a hablar con Messi antes de citarlo para las convocatorias para los partidos eliminatorios. Y también dio el visto bueno para el búnker en Rusia.