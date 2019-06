Messi y Lo Celso, la esperada dupla rosarina

Falta poco para que empiece el Mundial de Rusia 2018 y Jorge Sampaoli iba camino a ratificar su gran jugada: unir la experiencia de la vieja guardia con la sangre nueva. Iba a encarar la primera renovación y Giovani Lo Celso apuntaba como su gran bandera. Pero no. No sólo el Zurdo lo excluyó del partido inaugural ante Islandia sino que no lo haría jugar ni un solo minuto hasta la eliminación en octavos ante el campeón Francia. Y el sueño del fútbol rosarino sobre todo de ver a Lionel Messi y Gio juntos se postergó, pero parece que será sólo hasta mañana. Es que Lionel Scaloni, ayudante del casildense y hoy su inesperado sucesor, probó de nuevo el mismo equipo del miércoles en la práctica y todo hace pensar que ya tiene los once para el debut de la Copa América ante Brasil, con los dos incluidos. Se viene el primer partido oficial con ambos en la cancha.

A fines de noviembre de 2017, después de la angustiosa clasificación al Mundial, Sampaoli empezó a apostar por Lo Celso y se la jugó llevándolo al Mundial. Pero después no jugó nunca. El regreso de Messi a la selección después de esa cita, en el amistoso ante Venezuela, propició el nuevo encuentro de los talentosos y lo mismo ocurrió en la despedida de San Juan ante Nicaragua. Pero ahora será por primera vez por los puntos en serio.

Scaloni volvió a probar a los mismos y sólo queda la incógnita sobre la posición en el campo del ex volante de Central. En principio, los once que hoy pueden ser confirmados en la conferencia de prensa que dará el técnico, se pararían con un 4-4-2 con Gio a la derecha. A saber: Franco Armani; Renzo Saravia, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico; Lo Celso, Leandro Paredes, Guido Rodríguez y Ángel Di Maria; Messi y Sergio Agüero.

Claro que Lo Celso podría soltarse casi como un enganche, con Paredes más tirado hacia la derecha. Eso habrá que verlo, o bien el esquema puede mutar a un 4-2-3-1, algo probable. Lo cierto también es que, además de Gio, otros cuatro tendrán su debut oficial en la selección: Saravia, Pezzella, Paredes y Guido Rodríguez. Ahora sí, el ex Central encarna de verdad la renovación que se venía pregonando. Tanto como la necesidad de verlo junto a Messi. Esta vez será.