Messi vuelve por más gloria en Barcelona

La última imagen de Lionel Messi en una cancha de fútbol fue la menos deseada por él y todos los argentinos. No hubo llanto como cuando se perdió la final de la Copa América de Estados Unidos y falló un penal, pero sí una enorme desazón pintada en su rostro luego de quedar afuera del Mundial de Rusia, en Kazán, ante el campeón Francia el 30 de junio último. Y hoy, 43 días después, el rosarino más famoso, el mejor futbolista del mundo más allá de que no pudo refrendarlo con un título en la selección, vivirá un día muy especial. No sólo por esa circunstancia del regreso, sino porque si hoy obtiene la Supercopa de España ante Sevilla de Ever Banega, cosechará su título número 33 en Barcelona y cosechará otro récord: el de ser el jugador más campeón en toda la historia culé.

A las 17 (canal 610 de DirecTV, 8 y 600 de Cablevision) será la cita en Tanger, Marruecos. Como pasó hace poco con la Supercopa de Francia jugada en China, la nueva modalidad de priorizar el mercado y disputar una final de un país europeo en otro que ponga la plata, esta vez generó polémica. Porque será la primera vez que esta Supercopa española se juega afuera y porque se canceló el ida y vuelta como estaba pactado generando la protesta de la dirigencia de Sevilla, que está jugando la etapa previa de la Europa League y se queja por un viaje innecesario. Igual, los marroquíes, a los que se les viene frustrando las posibilidades de ser sede de un Mundial, estarán más que agradecidos de poder ser testigos de este regreso de Messi, que no es sin dudas uno más.

Es que con 31 años cumplidos durante la Copa del Mundo, el rosarino está a 90 minutos de ganar su título número 33 en Barsa y ser el futbolista más ganador del club superando a Andrés Iniesta, que se acaba de despedir (ayer debutó en el fútbol japonés, con un golazo a los 15' para el 2-1 de Vissel Kobe sobre Júbilo Iwata) y dejándole además la cinta de capitán. Para dimensionar el logro que seguramente logrará Messi, hoy o en un futuro próximo, hay que decir que Alfredo Di Stéfano con 17 vueltas olímpicas y Cristiano Ronaldo con 16, son los más ganadores de Real Madrid y entre los dos suman la cantidad que está próxima a lograr Leo.

Hasta el momento, Messi obtuvo 3 Mundiales de Clubes, 4 Champions League, 9 ligas de España, 6 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa y 7 Supercopas de España, a la que le podría agregar hoy la 8ª.

El rival a priori aparece como el mejor para Messi. Es que Sevilla es el rival al que más le convirtió: 31 goles en 33 encuentros, casi uno por partido. Además, de ellos ganó en 25 oportunidades, empató en otras 5 y sólo cayó cuatro veces. Además, ya se enfrentaron hace poco, el 22 de abril por la final de la Copa del Rey, cuando Barcelona lo goléo 5 a 0 y Leo marcó un tanto.

Todo está dado para que Messi siga agrandando su leyenda en Barcelona y que el miércoles, cuando enfrente a Boca por la Copa Joan Gamper lo haga con su título histórico bajo el brazo.

Sevilla, en plena competencia y con Banega a full

Mientras Messi y Barcelona iniciarán hoy formalmente la temporada, Sevilla ya viene jugando por las rondas preliminares de la Europa League. Precisamente, el miércoles último el subcampeón de la Copa del Rey (por eso juega la Supercopa de España, ya que Barcelona ganó Liga y Copa) venció 1 a 0 de local a Zalgiris Vilnius de Lituania, con gol del rosarino Ever Banega de tiro libre.