Messi va en busca de su primera final en Miami

El halo mágico de Lionel Messi ya comienza a extender sus influjos en Miami. El efecto contagio puso al Inter rápidamente a las puertas de una instancia decisiva, algo no tan habitual en el pasado reciente de este equipo. Es que este martes, este conjunto buscará la primera final de su historia cuando visite a Philadelphia Union, vigente subcampeón de la MLS, en la semifinal de la Leagues Cup.

A los 36 años y luego de ser campeón del mundo en Qatar, Messi revolucionó la Leagues Cup, ya que en apenas cinco partidos convirtió ocho goles y quedó como el máximo artillero del torneo.

El rosarino fue determinante para cambiar la cara de un equipo que hasta su debut contra Cruz Azul, el pasado 21 de julio, solo había ganado uno de los últimos 10 partidos.

La clasificación a la final de la Leagues Cup podría ser el primer hito de la franquicia que tiene como cara visible al ex futbolista inglés David Beckham.

Hasta ahora, la mejor actuación de las garzas, que compiten desde 2020, había sido llegar a la semifinal de la presente edición de la US Open Cup, que justamente se definirá el próximo miércoles 23 ante Cincinnati, también como visitante.

El equipo dirigido por Gerardo Martino goleó a Charlotte (4-0) en cuartos de final, y ahora tendrá el desafío más difícil ya que enfrentará en su casa al vigente subcampeón de la MLS.

El Tata repetirá el equipo que goleó a Charlotte pero la novedad será la inclusión de uno de los flamantes refuerzos, el delantero Facundo Farías. El ex Colón de Santa Fe, que fue presentado el domingo junto a Tomás Avilés (viene de Racing), viajará con la delegación y estará a disposición ya que el dominicano Edison Azcona sufrió una lesión en el tobillo.

Philadelphia Union, que tiene a los argentinos Julián Carranza (ex Banfield) y Joaquín Torres (ex Newell’s), superó a cuartos de final a Querétaro de México, y llegó a ésta instancia a paso firme aunque dos cruces los pasó por penales (DC United y New York RB).

Se dobló el tobillo

En el entrenamiento del lunes, Messi asustó a todos en Inter. En la práctica previa al choque con Philadelphia por Leagues Cup estrenó botines y se dobló el tobillo izquierdo. Afortunadamente, solo fue un trance momentáneo y pudo terminar las consignas sin mayores inconvenientes. Ese momento fue seguido de cerca por el cuerpo técnico que lidera el Tata Martino, que aflojó la intensidad de la práctica para que la presencia del 10 rosarino no corra ningún tipo de riesgos.