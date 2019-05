Lionel Messi volvió a referirse a la posibilidad de terminar su carrera futbolística en Newell's Old Boys, pero esta vez no fue tan categórico. "Es algo que tengo pendiente", reconoció, pero remarcó que "hay muchas cosas en el medio" que pesan en esa decisión, como su familia y en particular su hijo Thiago. "No sé qué pueda llegar a pasar", sostuvo.

"Lo dije muchas veces, es algo que me quedó pendiente, mi sueño de chiquito era jugar en Primera en el fútbol argentino, y en Newell's porque era donde yo jugaba, donde soy hincha y donde iba a la cancha a ver los partidos, yo quería estar ahí adentro", dijo Messi en diálogo con Fox Sports Radio. Pero subrayó: "No sé qué puede llegar a pasar. Es algo que tengo pendiente pero no sé si va a dar o no, hay muchas cosas en el medio. No es solamente: «Me voy a jugar a Newell's a cumplir mi sueño»; tengo una familia, dependo de mis hijos, Thiago tiene un grupo de amigos que no me gustaría romper... Se tienen que dar muchas cosas".

Incluso remarcó que en ocasiones bromea con su hijo sobre la posibilidad de mudarse de Barcelona, pero Thiago se muestra inflexible. "A veces se la tiramos: «Nos vamos a ir a Argentina», o «nos vamos a Estados Unidos», y él dice: «No, yo de acá no me voy, no quiero ir a ningún lado»", sostuvo.

Además, la Pulga recordó cuando, antes de viajar a Europa, en River le dijeron que iban a solventar los tratamientos que Newell's le negó, pero el club rojinegro tampoco accedió a darle el pase para que iniciara una carrera en uno de los dos clubes más grandes del fúbtol argentino.

"Hicieron un partido. Hice como 3 ó 4 goles con gente de mi edad. En River me dijeron: «Te tenés que quedar, traé el pase y hacemos todo». Estaba el tema de mi tratamiento también. Me dijeron «Nosotros te vamos a ayudar, nos vamos a hacer cargo del tratamiento», cosa que Newell's nunca me bancó en ese sentido. Nunca me pagó el tratamiento", indicó. Y recordó: "Cuando fui a buscar el pase a Newell's me sacaron cagando. Me dijeron que no me iban a dar el pase. Me acuerdo que peleamos, el pase nunca me lo dieron y después salió lo de Barcelona".

El Diez del Barça también exteriorizó sus sentimientos sobre la selección: "Yo quiero terminar mi carrera y quiero haber ganado algo con la Selección Argentina, y sino haberlo intentado todas las veces posibles", sostuvo, y remarcó: "No quiero quedarme con la sensación de que no se me dio y dejé pasar oportunidades por la gente que no quería que esté o por los comentarios malos".

"Hoy estamos en otro momento, veo un grupo muy bueno, unido, de chicos con muchas ganas e ilusión por estar en la Selección y jugar la Copa América", soltó el rosarino con optimismo, pero también añadió sus preocupaciones: "No sé si llegó al próximo Mundial".

"Falta para el Mundial, todavía no sé si llego. Hoy estoy espectacular, muy bien físicamente, pero no sé cómo voy a seguir. Pueden pasar muchísimas cosas, ojalá que no tenga ninguna lesión grave", concluyó.