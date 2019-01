Messi también tiene derecha

La zurda de Lionel Messi es única, ya se sabe. Pero el crack rosarino también maneja bien la diestra.

Con esa pierna sentenció ayer en el adicional un triunfo difícil para el único líder de la liga española, Barcelona, por 3 a 1 ante Leganés, al completarse la 20ª fecha. Los baulgranas mantienen los 5 puntos de diferencia sobre Atlético Madrid.

Messi fue al banco y Barsa empezó ganando, pero Leganés lo igualó y empezó a complicar. Ahí Valverde lo mandó a la cancha y enseguida

resolvió al trámite. Primero le hizo un doble enganche a un defensor y su remate fue contenido a medias por el arquero, por lo que Luis Suárez convirtió. Y con el resultado abierto entró decidido al área y

de derecha sentenció el partido.

En el triunfo de Betis al final 3 a 2 sobre Girona fue clave otro rosarino: el ex canalla Giovani Lo Celso. Gio se la robó en el minuto 94 al brasileño Douglas Luiz, que lo bajó en el área. El penal lo marcó Canales y su equipo sigue ahí de la Europa League.

En Italia el escolta Napoli venció 2-1 a Lazio y quedó a 6 de Juventus, que recibe al último, Chievo Verona. En Milan, que hoy va con Genoa, no fue citado Gonzalo Higuaín porque no lo ven bien físicamente.