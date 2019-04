El rosarino Lionel Messi encendió luces de alerta en Barcelona. Es que llenó de preocupación a sus hinchas luego de sufrir un tremendo golpe en la cara que lo dejó aturdido en el piso y lo obligó a ser atendido por los médicos del club. Esta escena se produjo a los 30 minutos del partido en el que el Barsa se impuso por 1 a 0 como visitante a Manchester City, por la ida de cuartos de final de la Champions League.

Leo se debió retirar de la cancha, fue asistido e instantes después volvió a jugar. Pero si bien todo parece indicar que sólo fue un susto, mañana será sometido a estudios médicos para descartar una posible fisura en el tabique nasal

El crack rosarino fue a buscar una pelota dividida en la mitad de la cancha, con la mala suerte de que el defensor Chris Smalling, al momento de anticipar la jugada, terminó pegándole con su mano derecha en el rostro.

Tras el partido, el mediocampista del elenco catalán Sergio Busquets manifestó que el delantero rosarino no tiene "la nariz rota".

"Creo que la nariz no la tiene rota, pero sí que es verdad que tiene un buen golpe, tiene una herida, ha sangrado mucho y no sé si tendrá fisura o no", agregó.