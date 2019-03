Messi, en su lugar

"Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿pero cuándo? Si siempre estoy llegando", se recita en Nocturno a mi barrio, mientras suena el bandoneón de Aníbal Troilo, quien lo escribió. Una adaptación precisa se puede realizar con el regreso de Lionel Messi a la selección argentina: "Muchos dijeron que me fui para no volver... pero si siempre estoy llegando". Es que la camiseta número 10 tiene dueño hasta que el tiempo lo determine igual que pasó con Diego, el dueño anterior de esa albiceleste a rayas verticales o azul pleno con el escudito de la AFA. El tema es cambiar la pelota por el fuelle. Así de simple. Era la orquesta de Pichuco... hoy es la de Leo. El rosarino volvió a "su lugar" en el mundo del fútbol. El que había dejado después de la frustración en Rusia 2018. Y mientras "está llegando" a la Copa América de Brasil que se disputará desde el 14 de junio, mientras se vea en el horizonte el Mundial de Qatar 2022, mientras tanto ayer volvió para el primer amistoso de 2019, el viernes ante Venezuela.

Leo ya había dado el sí para esta primera convocatoria del año, después de seis amistosos ausente (4 triunfos, 1 empate y 1 caída) y ayer a la mañana llegó a Madrid para estar al frente del plantel. Porque no es uno más de los 31 convocados por el entrenador Lionel Scaloni, sino el 1 y detrás aparecen los otros treinta, muchos de renombre como Angel Di María, Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Giovani Lo Celso.

"El sacrificio no está nunca en renunciar a lo que uno es. El verdadero sacrificio está en seguir siendo lo que uno es", otra frase de Troilo. Y sin dudas Messi sigue en su rol de "mejor futbolista del mundo" y se encarga de ratificarlo partido a partido, como en el del domingo con la camiseta de Barcelona con 3 goles a Betis.

Una más de Pichuco en la "mimetización" con el rosarino. "No hay tango viejo ni tango nuevo. El tango es uno solo. Tal vez la única diferencia está en los que lo hacen bien y los que lo hacen mal". ¿Alguna duda? Ninguna: Messi lo hace muy bien.

El tema será, como siempre, que el técnico que lo dirija lo rodee bien, le brinde la comodidad dentro del campo de juego y que la pelota no se niegue a entrar al arco de enfrente.

Se viene la primera fecha Fifa del año, el viernes a las 17 en el estadio de Atlético de Madrid se producirá el regreso de la Pulga con la 10 de la selección. Frente a Venezuela. Después no estará el martes a las 16 ante Marruecos. Pero lo importante es que la selección argentina lo tenga para ir por la revancha a Brasil, donde se jugará la Copa América.