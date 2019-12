Messi sigue haciendo historia: ganó el sexto Balón de Oro

Lionel Messi se adjudicó hoy el Balón de Oro y es la sexta oportunidad en la que el rosarino se queda con el preciado trofeo, logrando una marca inédita en la historia de este premio que se otorga por la votación de los periodistas especializados de todo el mundo.

Messi una vez más fue la máxima atracción en el Teatro del Châtelet en París, en el que fue nuevamente premiado por la revista France Football, la que organiza esta elección de manera independiente.

messi.jpeg

El goleador y capitán del Barcelona, que ya se quedó con el premio The Best que le otorgó la FIFA, alcanzó el primer lugar para alzarse con el Balón de Oro tras el recuento de los votos de periodistas especializados de todo el planeta.

Embed Único en la historia#Messi, ganador del #BalondeOro por sexta vez pic.twitter.com/KEEcZg5a1p — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 2, 2019

De esta manera Messi ganó el Balón de Oro en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.

Embed ️ La llegada de Lionel Messi a la gala del Balón de Oro #ballondor pic.twitter.com/WDQyC46x3q — ®El Canal del Fútbol (@ElCanalDFutbol) December 2, 2019

Messi relegó a al zaguero holandés Virgil van Dijk y al delantero Sadio Mané, ambos del Liverpool, y a Cristiano Ronaldo, de Juventus.

Messi no ocultó su felicidad en el momento de hacer uso de la palabra: "Quiero agradecer a los periodistas que me votaron y obviamente como siempre a mis compañeros. Hace 10 años recibía mi primer Balón de Oro en París. Me acuerdo que vine con mis tres hermanos. Tenía 22 años, era impensado para mí. Hoy, diez años después, me toca recibir el sexto, en un momento especial con mi mujer y mis tres hijos", recordó.

"Nunca dejé de soñar. Siempre disfruto del fútbol, Dios quiera que me queden varios años más para seguir disfrutándolo. Se va acercando el momento de la retirada y es difícil porque el tiempo cada vez pasa más rápido", afirmó Lionel.

Lionel Messi estuvo acompañado por su familia, y en todo momento el rosarino se mostró muy reconfortado por una nueva distinción.

Lio llegó a París luego de la ajustada victoria del Barcelona frente al Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano, en el que convirtió el tanto de la victoria a pocos minutos del final.

Si bien hubo más de 30 candidatos a quedarse con el premio individual más codiciado, el elegido por la mayoría fue el delantero rosarino que sigue brillando en el día a día.

Con una sonrisa constante y acompañado de su esposa, Antonela Rocuzzo, y sus hijos, Lionel Messi llegó Francia en un avión privado perteneciente a una flota ligada a Barcelona.

Embed ✈ #Messi y su familia llega a París para la gala del #BalondeOro pic.twitter.com/p8fypdAeEG — Goal en español (@Goal_en_espanol) December 2, 2019

Otras dos distinciones fueron otorgadas este año. El trofeo Raymond Kopa del mejor jugador Sub 21, y el trofeo Lev Yashin, recompensando por primera vez a los arqueros.

El francés Kylian Mbappé, vencedor del primer premio Kopa el año pasado, no podrá repetir la coronación al haber superado el límite de edad por unos días.

En esta ocasión el premiado con el trofeo Kopa fue el holandés Matthijs de Ligt (20 años), uno de los pilares de la epopeya del Ajax de Amsterdam en la escena europea el año pasado.

amesi.jpg

Entre los guardametas, el trofeo Yashin fue a los guantes del portero brasileño de Liverpool, Alisson Becker, como mejor portero del mundo.

Alisson fue pieza clave del Liverpool campeón de Champions League y de Brasil campeón de la Copa America.

El Balón de Oro a la mejor futbolista fue para la estadounidense Megan Rapinoe.