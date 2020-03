Esta vez no habló dentro de un campo de juego, donde siempre deja estelas de felicidad, goles o asistencias para recordar. Lionel Messi se expresó a través de un comunicado en sus redes sociales. Y fue contundente. Anunció la rebaja del sueldo del plantel que capitanea en un 70 por ciento. También indicó que sus compañeros de vestuario harán un aporte extra para que los empleados del club no se vean afectados en los respectivos salarios durante la crisis que está causando el coronavirus. El líder silencioso también aclaró que ante cierta ola de especulación generada por varios directivos azulgranas sobre que “los jugadores siempre tuvieron la voluntad de ayudar a la institución como ya se ha hecho en otras circunstancias”.

En tiempos difíciles resaltan los personajes más grandes. Y así lo entendió Leo. Mostró una vez más el perfil que lo caracteriza. Lejos de escudarse en los flashes apeló al sentido común tras charlar con varios de sus compañeros en la intimidad. Aunque cuando toma una medida, la elabora, procesa y decide.

Ayer Leo se tornó en noticia una vez más. Y no por haber dibujado sobre el campo de juego una travesura con la pelota. Asumió el rol que tiene y lo ejecutó con convicción. “Nuestra voluntad siempre ha sido aplicar una bajada del sueldo que percibimos, porque entendemos perfectamente que se trata de una situación excepcional y somos los primeros que siempre hemos ayudado al club cuando se nos ha pedido”, dice parte del mensaje difundido por Messi en su cuenta de Instagram y que rápidamente se viralizó al conocerse la noticia deportiva del día en plena cuarentena por el Covid19.

Leo dejó muy claro que todos los profesionales que componen la plantilla de Barcelona aceptaron la reducción del sueldo sin poner ninguna barrera. A la vez dio otra señal en favor de los que menos tienen. “Ha llegado el momento de anunciar que, al margen de la rebaja de un 70% de nuestro sueldo durante el estado de alarma, vamos a hacer unas aportaciones también para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo, mientras dure esta situación”, afirmó el rosarino en otro párrafo del comunicado.

El capitán de la selección nacional además le marcó la cancha a la directiva culé, ya que algunos dirigentes quisieron exponer a los jugadores días atrás al ver que el plantel no oficializaba la rebaja de sueldos. “No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos”, ponderó de manera natural la megaestrella rosarina.

Ante la molestia que envolvió al 10 por las informaciones que ponían el foco al plantel por la demora en aceptar la propuesta institucional de rebajas salariales mientras durara la situación creada por el coronavirus en el mundo, el propio presidente azulgrana tuvo que ponerse los botines y salir al cruce con cierta elegancia diplomática para calmar las agitadas aguas que corren aún por el club.

Josep María Bartomeu confesó ayer mismo que los jugadores de Barcelona, obviamente con Messi a la cabeza, mostraron una actitud positiva ante la medida dirigencial propuesta debido a la falta de ingresos en el club por la pandemia. El presidente aseguró que el pasado 20 de marzo se reunió con los jugadores para exponerles la situación económica y proponerles una rebaja salarial del 70% y “desde el primer momento, Messi dijo que hay que hacer esto”, lo que ratifica también la esencia de Leo.

Claro que muchos de los inmensos y silenciosos gestos solidarios del 10 rosarino más famoso de la modernidad no trascenderán jamás. O no tendrán el lugar mediático que merece. Porque las acciones que genera traspasan todas las fronteras. Siempre colaboró en salud, educación y deporte. No sólo en rincones de este país sino del planeta que el grueso de los mortales ni imagina. Si bien la Fundación Leo Messi mantiene su apoyo en el trabajo conjunto de los hospitales pediátricos Garrahan (Argentina) y Sant Joan de Déu (Barcelona) también es verdad que colabora con proyectos de investigación de chicos con leucemia. Además de ser embajador de Unicef, baja línea para que se adquieran diferentes insumos para que en los hospitales nunca falten. O como cuando aportó en Indonesia, Myanmar, Argelia, Túnez, Siria, Jordania, Nepal, Haití, Sierra Leona, Mozambique, Senegal. Allí se combatieron enfermedades como malaria, chagas, cáncer y desnutrición. También se construyeron hospitales, escuelas y predios deportivos, se asistieron a refugiados y víctimas de catástrofes humanitarias.