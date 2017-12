Messi se llevó el premio Di Stéfano

El mejor de todos. Messi convirtió 37 goles en 34 partidos en la temporada pasada.

Lionel Messi lo hizo otra vez. Como si no tuviera suficientes premios, ahora ganó la distinción Alfredo Di Stéfano por ser el mejor jugador de la temporada 2016/17 de la liga española.

Esta condecoración es entregada por el diario deportivo Marca, que tiene su sede en Madrid y con una lógica predilección por jugadores del Real. Sin embargo, por quinta vez, el que alzó el galardón fue el hombre del Barcelona, que además de haberse consagrado "pichichi" (goleador) con 37 tantos también se dio un gusto adicional en la rivalidad deportiva con Cristiano Ronaldo. Messi superó al portugués en cantidad de premios Di Stéfano en su vitrina, ya que ahora tiene 5 contra 4.

Hace unos días, en otro rubro, también se había colocado arriba: el capitán del seleccionado argentino se quedó por tercera vez consecutiva con el cetro al "playmaker", o armador de juego, que entrega la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. Y el premio llega a pocos días de un nuevo enfrentamiento entre las dos estrellas: el sábado, en el estadio Santiago Bernabeu, Real Madrid recibirá a Barcelona.

El rosarino lleva 23 goles en los clásicos y habló ayer durante el acto de premiación del diario Marca. En la previa al choque ante el merengue, Leo destacó la importancia del mismo: "Poder ganar sería importante para nosotros. Es un partido especial. Ganando sacaríamos una ventaja importante aunque ellos no son los segundos ahora. Sería lindo despedir el año ganando para pasar una Navidad feliz", señaló la Pulga.

Por otro lado, Messi se refirió al próximo Mundial de Rusia cuando le preguntaron si le gustaría llegar a la final ante España. "No sé si con España sería la final soñada, pero sería increíble volver a jugar una final de un Mundial y que esta vez podamos ganarla. Ojalá se dé (la final contra España) pero primero nosotros tenemos que pasar el grupo, que sabemos que va a ser muy difícil", señaló el crack rosarino.



Mascherano jugará con Lavezzi en China



El sanlorencino Javier Mascherano dejará Barcelona y seguirá su carrera en el fútbol de China. Durante el fin de semana se intensificaron las negociaciones y en los próximos días se hará oficial el traspaso del jugador de la selección argentina a Hebei Fortune, equipo en el que juega el rosarino Ezequiel Lavezzi y dirige el chileno Manuel Pellegrini. La transferencia se realizaría en una suma cercana a los 10 millones de euros. El Jefecito quiere cambiar de aire porque en Barcelona no está sumando minutos de juego y él quiere tener continuidad para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2018.



