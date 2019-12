Messi se deleitó con Messi

Mirando al 10. La Pulga trota en la cinta para no perder ritmo y llegar a la pretemporada con Barcelona con buen estado físico.

Cada movimiento que haga Lionel Messi llama la atención. Y donde vaya causa revuelo, ya sea con la gente o simplemente a través de una imagen difundida en las redes sociales. Es lo que sucedió ayer cuando una rosarina (Valen) lo fotografió entrenando en un gimnasio y observándose en una tele colgada y enfrente de la máquina para correr. Por supuesto que esa foto publicada on line rápidamente se hizo viral y recorrió cada rincón del planeta. ¿Sorprende? No, es algo habitual y normal en la vida del mejor jugador del mundo, que intenta transitar la vida como alguien “normal” más allá de que precisamente su “existencia” no lo sea así.

Si hay algo que deja traslucir Messi es su humildad. La simpleza para moverse por la vida a pesar de ser uno de los hombres más famoso del planeta. Por ese comportamiento que tiene hacia el mundo “normal” es respetado y se le permite, por ejemplo, entrenar sin ser acosado constantemente. Como lo hizo ayer en Funes, lugar al que llegó para moverse durante esta etapa de vacaciones y pensando en reintegrarse al plantel de Barcelona el 2 de enero junto a Luis Suárez y Arturo Vidal). Días atrás la Pulga participó de la fiesta en Uruguay de su amigo Suárez, quien renovó los votos con su esposa y luego regresó a Rosario.

Ayer Messi hizo algo normal en su rutina, más allá de la atención que despertó del mundo exterior. Una joven lo vio y lo fotografió en pleno entrenamiento y justo en el momento en que por televisión, en Fox Sports, estaban pasando un programa especial con él de protagonista. Con un look veraniego, musculosa negra y short azul, al tiempo que trotaba había fijado la mirada en un gol y el clásico festejo: los dos índices apuntando hacia el cielo y su vista en la misma dirección. Una acción que repite a menudo y está dedicada a su abuela Celia, quien falleció hace algunos años y que fue la que se peleó con un entrenador cuando no lo ponía en el baby.

Messi trotó para no perder ritmo y poner en movimiento las piernas de cara a un 2020 de intensa actividad (como siempre), ya sea con Barcelona como con la selección nacional de Lionel Scaloni. Mañana festejará la llegada del Año Nuevo rodeado de su familia, como lo hace casi todos los años, y el 2 de enero ya estará iniciando la pretemporada con los azulgranas.

La Pulga siempre es noticia. Ya sea dentro de una cancha, con su magia con la redonda, o fuera de ella con cada movimiento o acción que realice. Es Messi, ese que se deleitó así mismo, el mejor del mundo.