Messi se bajó del avión en Madrid sin los botines

Siempre es noticia. Juegue o no. Las miradas apuntan a su figura. Es la estrella máxima del fútbol mundial y la tiene la selección argentina. Con el plantel que conduce Jorge Sampaoli llegó ayer a Madrid. Esta vez, para "jugar" un amistoso ante el seleccionado local. El partido será el martes, el gran tema es si estará en condiciones de jugarlo. Lionel Messi es el gran protagonista y, por ahora, no volvió a ponerse los botines para pisar el césped y entusiasmar con su presencia. Del avión bajó y la actividad se limitó a cuestiones kinésicas, físicas, nada de pelota, la molestia en el isquiotibial y el aductor de la pierna derecha que lo dejó afuera del primer amistoso ante Italia lo tiene en duda para ser de la partida. La ilusión de todos es que juegue, aunque sea un tiempo. De titular o en la segunda parte. Eso sí, no es cuestión de arriesgarlo si no está en condiciones.

Messi siempre quiere jugar. Y ya lo dijo el viernes. Quiere estar presente en el amistoso ante España, el segundo de la gira en fecha Fifa, justo ante un seleccionado en el que tiene a varios compañeros de Barcelona, a rivales con los que juega semana a semana en esa liga que lo tiene liderando las posiciones y la tabla de goleadores. La Pulga quiere defender la camiseta de la selección. Lo dijo antes del partido con Italia: "Vengo desde hace un tiempo con estos dolores, pero quiero jugar el próximo partido. Soy optimista". Y la selección lo necesita. Entero, claro. Sobre todo para el Mundial. Para el debut del 16 de junio en Rusia.

Por eso no es cuestión de arriesgar. El lo sabe. El DT Sampaoli también. Todos. Entonces, jugará sólo si está bien.

Debido a esto, no apareció por el campo de entrenamiento de Real Madrid. Era la "foto" que todos esperaban. La del ídolo del Barsa en terreno de Cristiano Ronaldo, su gran rival futbolístico. No pisó el campo de juego de la ciudad deportiva de Valdebebas junto a sus compañeros de la selección. La fatiga en el isquiotibial y el aductor de la pierna derecha priorizó que trabajara con los kinesiólogos, que estuviera con los que jugaron frente a Italia y no hicieron tareas con pelota en la tarde de ayer.

Si Leo no puede jugar se sumará a las bajas de Sergio Agüero (rodilla izquierda) y Angel Di María (mialgia en la cara posterior del muslo derecho), quienes fueron dados de baja por Sampaoli con anticipación porque no podrán jugar el martes. Claro, tienen los boletos seguros para ir a Rusia, para ser mundialistas.

Lo cierto es que la presencia de Messi dependerá de su evolución, de si hoy puede entrar en contacto con la pelota, lo que no hace desde el jueves. De si lo esperan para verlo en acción mañana (a las 10.45) o directamente lo definen horas antes del choque del martes a las 21.30 de España (las 17.30 de Argentina) en el estadio Wanda Metropolitano, perteneciente a Atlético de Madrid. Total es sencillo, sólo debe entrar a la cancha y mostrar su magia.