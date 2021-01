Messi se conmovió hasta las lágrimas al realizar una revelación sobre Tito Vilanova

"Tuve muchas conversaciones, pero siempre hablábamos de fútbol y de lo que pasaba en los partidos. O de lo que podía llegar a pasar en los partidos que venían", inició su recuerdo. "Pero la más especial fue la última porque fue como una despedida también...", concluyó el fragmento en el que el capitán culé queda con los ojos rojizos y la voz atragantada de llanto.

También en este documental Messi reconoció que fue trascendental para que se quedara: "Fue un año muy difícil para mí porque empecé a tener cosas con Hacienda y Tito me dijo: «Sé que estás pensando en algún cambio así que te llamo para decirte que no te vayas, que me prometas que te vas a quedar y que vas a dejar atrás lo que te está pasando y te quedes en el club»".

"Yo le dije que se quedase tranquilo que me iba a quedar, que era lo que más quería y eran otros problemas lo que me hacían tener dudas", expresó. El documental, que se estrena el viernes, cuenta con los testimonios de su familia, amigos y jugadores como Thierry Henry, Piqué, Busquets, Xavi, Jordi Alba, Puyol, Iniesta, Pedro, Abidal y Cesc Fàbregas.