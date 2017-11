Messi, relax por un rato

Camino a descansar. Leo Messi no jugará ante Nigeria y tendrá algunos días para relajarse antes de volver a la competencia.

Como estaba previsto, Jorge Sampaoli liberó a Lionel Messi tras el triunfo ante Rusia y la Pulga, apenas terminó el encuentro en Moscú, tomó un vuelo privado y ya se encuentra descansando en Barcelona junto a su familia.

En el aeropuerto lo esperaban Antonella Roccuzzo, su esposa, con quien disfrutará de algunos días libres teniendo en cuenta la acumulación de partidos que tendrá el rosarino con Champions League, liga española, Copa del Rey, selección, viajes y con el Mundial tan cerca.

Leo decidió junto a Sampaoli no jugar ante Nigeria, en el amistoso de mañana en Krasnodar, lo que significará el final de la gira por tierras rusas.

Messi juega un partido cada cuatro días, sea de liga española o torneo europeo, por lo que acumula una gran fatiga muscular.

Según comentó, la idea es no forzar su cuerpo para llegar en buenas condiciones al Mundial.

"Son muchos partidos los que jugamos durante una temporada. La liga, la Champions, la Copa del Rey y los amistosos de la selección, en los que se suman muchos viajes. Por eso es complicado y lo mejor es intentar llegar de la mejor manera al Mundial, sin dejar de lado lo que nos jugamos cada uno en nuestro club", declaró Messi luego del triunfo ante Rusia por 1 a 0.

Por Champions League, a Barcelona aún le quedan dos cotejos correspondientes a la fase de grupos: el 22 de noviembre visitará a Juventus y el 5 de diciembre cerrará como local ante Sporting Lisboa. El equipo culé es líder del grupo 4 y con conseguir un empate le alcanzará para sellar su pase a los octavos de final del certamen.

En la liga española, Barcelona es el cómodo líder y aún no conoce la derrota. En once fechas, ganó diez y empató uno. Ahora se le vienen dos partidos como visitante; en la próxima fecha jugará ante el Leganés y luego vendrá un duelo clave ante el escolta, Valencia, en el Mestalla.

Está claro que con este panorama, hay que prender velas para que Messi llegue óptimo al Mundial de Rusia.



Cambios con Nigeria



El entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, probó en Moscú al equipo que se perfila para enfrentar mañana a Nigeria, en el segundo amistoso de la gira por Rusia de cara a la Copa del Mundo de 2018.

El técnico casildense dispuso once cambios en la práctica con respecto a los que arrancaron en la victoria 1-0 con Rusia.

El equipo de ayer formó con: Marchesín; Mammana, Fazio, Insúa; Paredes, Banega; Pavón, Dybala, Gómez; Benedetto y Perotti.

Pese a la gran cantidad de cambios, no se descarta la presencia de Lo Celso otra vez como titular.

Cabe destacar que Lionel Messi no será de la partida y ya regresó a Barcelona.

El partido ante Nigeria será mañana, a las 13.30 hora argentina, en el estadio de Krasnodar.

En marzo serán los últimos dos amistosos y la idea es enfrentar a dos clasificados al Mundial.

