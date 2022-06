Messi quiere disfrutar sus vacaciones pero todos lo persiguen para una selfie

El astro rosarino no tiene paz. Mientras disfruta los últimos días de descanso con su familia y amigos en Ibiza, los fanáticos siguen a La Pulga por todas partes y dejan constancia de eso en las redes sociales. El crack siempre sonríe

Al igual que en la cancha, al crack rosarino lo persiguen por todos lados durante sus vacaciones en Ibiza . Mientras disfruta los últimos días de descanso con su familia y amigos, La Pulga aprovecha para salir a comer a lujosos restaurantes y pasear en yate. Los fanáticos, que saben de su presencia en la isla, no quieren perderse la oportunidad y hacen de todo para tener su foto.

Al verlo llegar, los niños se avalancharon sobre el ídolo y consiguieron su selfie.

Mientras River lo espera, el Pistolero Suárez sigue de vacaciones junto a Messi en las playas de Ibiza.

Por otro lado, una usuaria de Twitter compartió su encuentro con 'El 10' en una pileta privada de un parador de las playas de Ibiza.

En el video, al astro argentino se lo ve charlando tranquilamente con un amigo, hasta que la mujer lo interrumpe para pedirle un saludo al que accede sin mucho problema. "Les mando un beso grande, espero que anden bien y cuídense. Un abrazo", dijo Leo a la cámara.

Le mando un saludo a media familia

El 1 el 10.

Pero eso no fue todo. La locura que genera Messi no tiene límites y los fanáticos no le dan respiro. Ni siquiera, cuando está en medio del mar arriba de un bote.

"Messi te amamos", le grita un grupo de fans que lo encontraron por sorpresa en un gomón esperando para zarpar. Nuevamente, Leo responde con una sonrisa y saluda a la cámara sin fastidio.

Usted siga disfrutando de sus vacaciones, Rey. Que las tiene más que merecidas.

Sin embargo, la foto menos esperada por todos fue la que le sacó su amigo Luis Suárez. Sí. Ni los más cercanos dejan tranquilo al mejor jugador del mundo.

El Pistolero, sorprendió en sus redes con una foto de Leo durmiendo la siesta después de la velada de cumpleaños que pasaron juntos la noche anterior. "Tas con sueño papi? Son las 18.09", bromeó el delantero uruguayo que reclamaba a su par argentino que se despierte.

Los festejos de cumpleaños de Messi

El viernes pasado, Lionel Messi cumplió 35 años y decidió hacer un festejo repleto de amigos, aprovechando que varias de sus amistades del fútbol están vacacionando por las Islas Baleares. Muchos de ellos también habían participado del casamiento de Jordi Alba la semana pasada, a donde Leo brilló en compañía de Antonela Roccuzzo.

Entre los presentes estaban Luis Suárez y Cesc Fábregas con sus esposas, Sofía Balbi y Daniella Semaan, quienes además son íntimas amigas de Antonela. Todos ellos compartieron imágenes en las redes sociales de la tarde que pasaron disfrutando de la música, el sol y un atardecer único en las islas españolas.

Horas más tarde, los futbolistas de la selección argentina empezaron a compartir postales de la celebración: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Joaquín Correa, Nahuel Molina, Lautaro Martínez, Ángel Correa, Ángel Di María y Alejandro Papu Gómez dijeron presente. Otro de los que estuvo fue Javier Pastore, un viejo amigo de Leo de años anteriores de La Albiceleste.

Los integrantes de 'La Scaloneta' se tomaron un tiempo para compartir sus deseos. “Feliz cumple capitán”, le dedicó Paredes. “Feliz cumple hermanito”, le dijo De Paul. Lautaro también se sumó: “Feliz cumpleaños rey”. “Feliz cumple enano”, fue el mensaje cómplice de el Fideo Di María.

Cabe recordar que el París Saint Germain comenzará la defensa del título en la Ligue 1 frente al Clermont durante el fin de semana del viernes 5 al domingo 7 de agosto. Lionel Messi tendrá 15 presentaciones por el campeonato local, a los que se les sumarán los seis de la Champions League antes del inicio del Mundial de Qatar.