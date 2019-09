El nombre del premio no deja lugar a dudas y retrata con precisión lo que es Lionel Messi en el fútbol mundial: The Best. El Mejor. Así lo eligió el mundo futbolístico en la gran encuesta entre los propios protagonistas. Era hora que el rosarino tuviera el galardón en su poder. En la tercera edición de esta coronación que se realiza a través de la Fifa, esta vez por encima del ganador de la edición 2016/2017, el portugués Cristiano Ronaldo, y por encima de la gran revelación de esta temporada 2018/2019, el defensor holandés Virgil Van Dijk, quien se consagró campeón de la Champions con Liverpool. El que obtuvo el galardón en 2017/2018, el croata Luka Modric, esta vez no llegó a ubicarse en el top ten.

Messi no logró levantar la Copa América 2019 (fue semifinalista) con la selección argentina ni la Champions League (también semifinalista) con Barcelona, pero en la mayoría de los partidos demostró que es justo merecedor de este premio. Y fue elegido por encima de Cristiano, que tampoco ganó nada de eso. Leo también se impuso al artillero de Juventus (también fue campeón) como máximo goleador de Europa y conquistó el Balón de Oro.

Los entrenadores y sus colegas capitanes lo pusieron en primer lugar para ganar este primer premio The Best (se suma a los 5 Balón de Oro, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, a los que equivale este nuevo galardón de la Fifa), mientras que los periodistas priorizaron al holandés Van Dijk.

Lo eligieron, entre otros, el brasileño Dani Alves, el chileno Medel, el uruguayo Godín y el inglés Kane. Y de los técnicos lo priorizaron Scaloni, Gareca, el Tolo Gallego y el Toto Berizzo, en cambio el Tata Martino y el Maestro Tabárez no lo incluyeron en la terna. Y Leo al elegir DT en primer lugar puso a Pep Guardiola, segundo al ex leproso Mauricio Pochettino (Tottenham) y tercero al Muñeco Gallardo (River). Y entre los jugadores optó por Mané, Cristiano Ronaldo (eligió a De Ligt, De Jong y Mbappé) y De Jonk.

Más allá de Messi, algunos de los galardonados fueron: el técnico alemán Jürgen Klopp (Liverpool) y el arquero brasileño Alisson Becker (Liverpool).

El premio Puskas al mejor gol quedó en manos del juvenil húngaro Daniel Zsori (gol de chilena para Debreceni), quien superó a Messi y al colombiano de River Juan Fernando Quintero.

El equipo ideal: Alisson; De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk y Marcelo; Modric, De Jong y Hazard; Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo.

Y como mejor futbolista del mundo fue elegida Megan Rapinoe (EEUU).