"Messi nunca se fue de la selección. Creo que es tan grande el amor que tiene por la camiseta que cuando lo convoquen va a estar. Es más, no tengo dudas de eso", confió el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en una entrevista publicada ayer por el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. Un mensaje positivo después de la durísima eliminación de la selección argentina en el Mundial de Rusia, a manos de Francia, en una competencia por la cual se criticó mucho al rosarino y no pocos lo dieron como uno de los máximos responsables.

Tras aquel último partido, el 30 de junio, la selección albiceleste jugó varios amistosos y lo hizo de la mano de Lionel Scaloni, quien quedó como interino y con los resultados fue confirmado como entrenador oficial para disputar la Copa América en Brasil, a partir del 14 de junio y hasta el 7 de julio.

En esos cotejos amistosos no estuvo la Pulga, pero Chiqui Tapia no dudó que "Messi va a estar", que "cuando el técnico lo convoque dirá que sí".

El titular de la AFA también reflejó que "ahora transitamos una etapa nueva de crecimiento, la que le va a dar a Argentina una proyección deportiva a futuro y con un proyecto de selección que hacía mucho no tenía esta casa". A lo que Chiqui añadió: "El plan que nos trazamos es muy ambicioso, por 10 años, y el desarrollo va a ser en todo el país, con centros de alto rendimiento donde se puedan ver a los chicos y podamos generar en lo deportivo cosas que hoy tal vez no genera la selección".

"Les daremos una formación a cada uno de los chicos, apoyándolos, que podamos nosotros darle desde la AFA la posibilidad de que cuando vienen del interior y estén concentrados no pierdan los estudios, darles apoyo escolar", agregó el mandamás de la AFA.

En cuanto a la tecnología en el arbitraje, se manifestó a favor del VAR porque "soy de los que piensan que si se utiliza para corregir errores está muy bien, siempre teniendo en cuenta que el protagonista debe ser el árbitro junto con los jugadores".

Y en otros aspectos reflejó que "también logramos clasificar a un Mundial Femenino después de 12 años y empezamos a transitar el camino del profesionalismo, de la igualdad con nuestros astros mundiales que tenemos en la selección mayor".