Messi: "No veo la hora de volver y jugar en la Argentina"

Lionel Messi y toda su sonrisa. Ganó el The Best y ahora quiero disfrutarlo en Argentina.

A Lionel Messi lo llevaban de un lado a otro luego de recibir el premio The Best de la Fifa. Pero se hizo un hueco para dialogar con Gastón Edul, el enviado de TyC Sports que siguió a la selección en el Mundial. Y entre los conceptos que pudo decir se mostró feliz de la continuidad de Lionel Scaloni y no dudó en afirmar que anhela volver a la Argentina para los amistosos de fin de mes, en lo que será otro reeencuentro con la hinchada.