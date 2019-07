El capitán del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi, lanzó munición gruesa contra la Conmebol al asegurar que "no se debe ser parte de esta corrupción" al tiempo que ratificó con al equipo nacional no lo dejaron "estar en la final"

"No sé si me pasaron una factura por lo que dije después del partido ante Brasil. Pero hoy no fui a buscar la medalla por de todo un poco. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de las faltas de respeto que se nos hizo durante esta Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, de que ante Brasil y hoy hicimos los mejores partidos del torneo, que fuimos en crecimiento del principio hasta hoy y que hoy no nos dejaron estar en la final. Repito, la corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del show", dijo Messi con contundencia pero calmo.

Respecto a su expulsión junto a Gary Medel destacó: "No era expulsión para ninguno de los dos. Era un lance de juego que termina ahí, amarilla para cada uno y ya está. Antes del partido nos había dicho que era un árbitro que le gustaba hablar mucho y ojalá nos lleváramos bien".

>> Leer más: Argentina se quedó con el tercer puesto al vencer a Chile en un partido lleno de polémicas

Sobre si no temía alguna sanción por sus dichos, Messi respondió: "Que hagan lo que quieran. Me voy tranquilo, con la cabeza en alto y orgulloso de este grupo que dio todo. Espero que se lo respete y la gente lo banque".

Acerca de la continuidad de Scaloni resaltó: "Encontramos la idea y el juego, de a poquito estemos creciendo. Que el técnico siga hasta diciembre da tranquilidad y estabilidad a todos. Es bueno para seguir creciendo".