Messi no se achica

Habló el capitán. Y ratificó su liderazgo en Barcelona. Leo Messi no jugó la Copa Joan Gamper que terminó adjudicándose el culé ante Arsenal (ver aparte) porque recién ayer se sumó a los entrenamientos. Pero fue el principal orador a la hora de presentar al plantel culé. Entre las frases más salientes que exteriorizó el rosarino más destacado sobresalió una. "La verdad es que es difícil decir algo hoy después de la temporada pasada. No me arrepiento de nada”, dijo la Pulga desde las entrañas del Camp Nou. En este lado del continente esas palabras fueron velozmente vinculadas como un mensaje subliminal a la sanción que le aplicó la Conmebol de tres partidos y una multa de 50 mil dólares. Sin embargo, el máximo referente del deporte más pasional del planeta se refirió netamente al mundo catalán.

"Vuelvo a repetir lo mismo que dije la pasada temporada. Confío en esta plantilla, en estos jugadores y en este cuerpo técnico. No tengo duda de que todos juntos vamos a volver a pelear por todo”, acotó de inmediato un firme Leo como para despejar cualquier fantasma relacionado con la reciente condena que propinó la casa madre sudamericana por sus sinceras palabras en la pasada Copa América, donde tildó de corruptos a los dirigentes continentales.

Un Messi auténtico. Sin doble discurso. Ayer se mostró demoledor con el micrófono en mano y motivador a la hora de hacer eje sobre el plantel que capitanea en medio de un coro de aplausos que bajaron sin cesar de las tribunas. Entre otras declaraciones ponderó y reivindicó "la octava liga en 11 años. Eso en cualquier otro club sería grandioso. Quizá no se da el valor pero este club siempre lucha por todo. Este año no va a ser diferente”.

Luego resaltó sin titubear: "Estamos con ilusiones renovadas y espero que ustedes (por la gente) lleguen de la misma manera. ¡Visca el Barça y visca Catalunya!”, cerró en medio de otro afectuoso abrazo virtual que parieron desde los cuatro costados que forman el Camp Nou. Sin dudas, Leo alzó la voz y encontró eco nuevamente en cada rincón del mundo.

La copa Gamper quedó en Catalunya

Barcelona se quedó ayer con la Copa Joan Gamper al derrotar en el Camp Nou a Arsenal por 2 a 1. Aubameyang (37´) abrió la cuenta para los ingleses. Luego llegó el gol en contra de Niles (69´) para decretar el 1 a 1. Y a los 87' apareció con toda la furia Luis Suárez y aseguró el trofeo. El culé se irá de gira a Estados Unidos para seguir con la pretemporada y jugar dos amistosos con Napoli.