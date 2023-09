Messi no estará ni siquiera entre los suplentes en la final

Leo no llegó con la delegación de Inter Miami al estadio. Pese a las especulaciones que iba al banco, el 10 quedó afuera de la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo.

Se encendieron las alertas en Argentina y Estados Unidos. Messi no estará ni entre los suplentes en la gran final de este miércoles. Leo no llegó con la delegación de Inter Miami al estadio para afrontar desde las 21.30 la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo. El equipo comandado por el Tata Martino sufrirá una baja sensible, ya que no solo el 10 se perderá esta cita por lesión sino además a otro peso pesado del plantel como Jordi Alba.