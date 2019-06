Messi no está en el once ideal

¡Messi no está en el 11 ideal histórico de la Copa América! Sus 21 partidos, 8 goles y los tres subcampeonatos en 2007, 2015 y 2016 no le alcanzan para estar entre los elegidos. Claro, esto lo dice una encuesta de la agencia de noticias EFE a representantes de 22 medios periodísticos de los 10 países que conforman la Conmebol. Sin embargo, esto siempre depende de muchos factores, y pese a que nadie puede discutir a los que están en cualquiera de los puestos ofensivos, entre ellos Maradona, Francescoli y Ronaldo, hoy parece imposible dejarlo afuera ni siquiera por no haber gritado campeón.

El rosarino, que sólo obtuvo 4 nominaciones, debería estar en todos los equipos ideales, al lado de Diego. Son ellos y 9 más. Ya sea con tres puntas, dos o uno solo. Además, jugó en 4 ediciones y ser finalista en tres es otro mérito.

En la encuesta, obviamente no puede figurar de arquero, ni entre los 4 defensores, ni en los 2 puestos de volantes defensivos. Pero quedan otros 4 lugares, en realidad 3 por la inclusión de Maradona (no fue campeón y jugó 3, en 1979, 1987 y 1989).

Puede ir en lugar del Príncipe Francescoli, más allá de que el uruguayo conquistó 3 títulos (1983, 1987 y 1995) en 4 finales de 5 copas disputadas.

No caería mal si le discute el puesto a Ronaldo, pese a que el brasileño fue campeón en 1997 y 1999. Que incluso superó a Pelé (7 votos)

El restante puesto lo tiene Gabriel Batistuta, el goleador que levantó las últimas copas de Argentina en 1991 y 1993.

La actuación de la Pulga en las 4 copas arrancó hace 12 años en Venezuela 2007, con 20 años, cuando Alfio Basile lo incluyó en el gran equipo con Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Hernán Crespo, Pablo Aimar y Javier Mascherano. En ese torneo jugó los 6 partidos, con la final perdida por 3-0 ante Brasil. Hizo 2 goles, a Perú y México.

En la siguiente, Argentina 2011, los penales empezaron a jugarle en contra al seleccionado y al rosarino: eliminación en 4º de final ante Uruguay. Leo jugó los 4 partidos y no convirtió.

Chile 2015 fue el tercer desafío, con el Tata Martino en la conducción técnica y la definición por penales dejó la copa en las manos de los locales. Sólo marcó una vez frente a Paraguay.

Y al año siguiente, en la Copa América del centenario que se disputó en EEUU, Messi sólo faltó en el debut (gritó 5 veces, 3 ante Panamá, uno a Venezuela y el otro frente a EEUU) y llegó a la final en la que otra derrota a manos de Chile lo dejó sin festejos.

El sábado será el partido 22 (lleva 14 triunfos, 6 empates y 1 derrota) de Leo en esta competencia y si juega todos los partidos llegará a 28 en la final, con toda la ilusión de sacarse de una vez la espina clavada de no levantar la Copa, encima en Brasil, donde también él y Argentina no pudieron desde los doce pasos ante Alemania en el Mundial 2014.