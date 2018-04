"Messi merece el título"

Señor David. Trezeguet estuvo en Rosario y habló sobre el Mundial. Silvina Salinas

La claridad con la que habla David Trezeguet invita a escucharlo por largo rato. El ex delantero francoargentino, campeón mundial con Les Bleus en 1998, fue uno de los invitados especiales en el Metropolitano, junto con algunos campeones mundiales argentinos del 78 y el 86, donde se encuentra la Copa del Mundo, en el marco de la gira que lleva el trofeo a varios países. "Messi merece ganar un Mundial porque es el mejor", fue una de las frases sobresalientes del ex jugador leproso, hoy embajador de la Fifa, encargado de llevar el máximo premio a todos los rincones del planeta.

¿Qué sensaciones te da tener la Copa del Mundo tan cerca otra vez?

Una sensación muy fuerte. Aparte están los campeones del 78 y el 86, dos generaciones de oro del fútbol argentino. Va pasando el tiempo y uno se da cuenta de lo que vale ganar este trofeo, es algo único. Es el sueño de cualquier chico y a mí me tocó la posibilidad de ganarlo a una edad muy joven. Lo hice con otro país, con otra camiseta, pero sabiendo que hice bien las cosas. Se me viene el recuerdo de cuando levanté la copa y también recuerdo a Maradona levantándola en México 86. Lo vivo de una manera muy intensa.

¿Creés que también podremos ver a Messi levantando la copa?

Messi merece ganar un Mundial, es el mejor del mundo. Hay un equipo en el cual las individualidades sobran. Lamentablemente es una selección que hoy está golpeada, aunque a veces estos golpes sirven. Argentina tiene todas las cualidades para ir adelante. Hay que tener en cuenta que el objetivo de ser campeón es el mismo que tienen otros seleccionados. Una vez que ganaste un Mundial tenés la obligación de ganar otro. Todo un país te lo pide.

En Brasil 2014, Argentina no partió como favorita y terminó llegando a la final. En Rusia sucede lo mismo, ¿eso le puede jugar a favor?

Por tener a Messi, Argentina siempre es favorita. Es una etiqueta que tiene marcada. El fútbol internacional le tiene un gran respeto a la selección argentina. También le tiene miedo. Es un equipo muy fuerte y que tiene ganas de hacer bien las cosas. Messi fue muy claro al decir que Rusia será una de las últimas oportunidades para esta generación. Estos jugadores están acostumbrados a competencias de alto nivel.

¿Qué opinás del cuestionamiento a Higuaín?

En eso no hay ninguna matemática. Nosotros en Corea-Japón 2002 fuimos con tres delanteros en gran nivel: Henry, Cissé y yo. No le hicimos un gol a nadie, ni al arco pateamos, y nos quedamos afuera en primera ronda. Higuaín es una pieza fundamental para la Juventus. Es un 9 que necesita alimentarse del equipo para hacer goles. El entrenador deberá buscar soluciones para esto. Pero lo cierto es que Argentina tiene un gran potencial. Cuando yo jugaba, se convocaba a los que estaban en los mejores equipos del mundo. Hoy la situación cambió y se busca jugadores que funcionen grupalmente. Pienso que no sólo Higuaín debe ir al Mundial, sino también Dybala. Son protagonistas en un gran club como Juventus, sin dudas tienen que ser parte de la lista. Icardi también viene muy bien, pero hay muchos delanteros. Sampaoli está en una situación complicada.

¿Cuáles son tus candidatos para el Mundial?

Brasil es un serio candidato al título. Demostró ser un equipo superior a todos y volvió a encontrar la organización que le faltaba. Es un equipo muy interesante. A nivel europeo, Alemania, España y Francia son favoritos. Después siempre aparece alguna sorpresa, puede ser algún seleccionado africano o asiático, dos regiones que crecieron mucho. Este va a ser un Mundial de equipos fuertes.





¿Te gustó la nota?