"Messi me convirtió en mejor jugador", destacó Cristiano

El portugués Cristiano Ronaldo, actual figura de Juventus de Italia, aseguró no tener "dudas" de que la rivalidad con Lionel Messi lo "convirtió en un mejor jugador" y que al crack de Barcelona le sucedió lo mismo. "No tengo dudas de que Messi me convirtió en un mejor jugador y viceversa", confesó Cristiano. "Cuando me ve ganar trofeos debe dolerle, y lo mismo para mí cuando lo hace él", agregó Ronaldo, que durante las nueve temporadas que estuvo en Real Madrid coincidió con Messi en la liga española. En una extensa entrevista a la televisión de su país, el luso también reconoció "admirar" la carrera del rosarino y recordó que el propio Messi se sintió "decepcionado" cuando se marchó a Italia ya que también "apreciaba la rivalidad". "Es una buena rivalidad, pero no es única. Michael Jordan las tenía en el básquet, Ayrton Senna y Añian Prost en la Fórmula 1. Lo que todos tenían en común es que eran rivalidades saludables. Tengo una excelente relación profesional con Messi porque hemos estado compartiendo los mismos momentos durante 15 años", remarcó. "A él le gustaba esa picardía" de la rivalidad", aseguró, "él admitió que en las últimas tres Champions que ganamos se sintió perturbado y yo también cuando ganaba con Barcelona". Incluso, el delantero no descartó una cena con el "10" de Barcelona "en un futuro". "Nunca hemos cenado juntos, pero no veo por qué no podemos hacerlo en un futuro. Es argentino y mi esposa también", cerró. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son candidatos a ganar el premio a mejor jugador Uefa de la pasada temporada, junto al holandés y defensa del Liverpool Virgil Van Dijk. El trofeo será entregado en Mónaco el 29 de agosto, duran- te el sorteo de la fase de gru- pos de la Liga de Campeones.