Messi, los límites y los gustos en casa

Tras recibir su sexta Bota de Oro, el rosarino Lionel Messi le concedió una entrevista al diario español Marca, en el que puntualizó sobre varios aspectos de su carrera, pero también de aquellos más íntimos. “Uno mismo se da cuenta hasta cuándo puede seguir (en el fútbol)”, fue una de las tantas frases destacadas que dejó Leo. “Uno mismo se da cuenta de hasta cuándo puede seguir. Lo iré descubriendo con el paso del tiempo. Yo mismo seré el primero en decir hasta acá llegué y no puedo más o me siento bien para seguir. Con los años lo iré descubriendo”, expresó Messi, quien el miércoles cumplió quince años como jugador profesional. El capitán del seleccionado argentino y de Barcelona relató que “hay cosas” en las que debe “tener más cuidado que antes”. Y resaltó: “Es difícil porque uno de la cabeza está bien, piensa que tiene 25 años y cree que puede seguir haciendo las mismas cosas. Pero el cuerpo manda y hay circunstancias en las que tenés que tener más cuidado. A su vez agregó que asimilar esta nueva etapa “requiere un proceso y prepararse de manera diferente para los entrenamientos y partidos”. En otro tramo de la nota, el 10 también resaltó la importancia de su familia y cómo le cambió la vida la llegada de sus tres hijos Thiago, Mateo (foto) y Ciro. “Como ser humano, el tener tres hijos me hizo cambiar las perspectivas de la vida, la manera de pensar y también de crecer”. Por último, Messi reveló algunos gustos personales como su predilección por los dulces. “Me gusta el asado, la milanesa o pasta, el tipo de comida que me gusta es algo muy sencillo. También un poco el chocolate, el dulce de leche o los helados. Todo lo que sea dulce me puede. Trato de comer poco, pero me gusta”, confesó.