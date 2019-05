Messi: "Lo de Liverpool fue un golpe durísimo de asimilar"

El rosarino Lionel Messi reconoció hoy que la eliminación ante Liverpool, en las semifinales de la Liga de Campeones perdiendo por 4-0 pese a tener una ventaja de 3-0 del Camp Nou, fue "lamentable" y algo que no se puede permitir, además de asegurar que el plantel no se puede perdonar el no competir, si bien piensa en ganar la Copa del Rey este sábado y terminar "bien" el año.

"Sabíamos que no nos podía pasar lo mismo que el año anterior y nos pasó, fue lamentable el partido que hicimos y la imagen que dimos. Te puede pasar un año, pero que sean dos años seguidos y quedar fuera de una final de 'Champions', lo que ocurrió es 'impermitible'”, se sinceró Messi en rueda de prensa sobre la derrota en Anfield.

Pese a ser la previa a la final de la Copa del Rey contra el Valencia, de mañana en Sevilla, Messi fue interrogado mayormente por la 'Champions', y con sus respuestas mostró estar tocado por un "golpe durísimo" de asimilar

"Fue un partido muy similar a lo de Roma (eliminados el año pasado con 3-0 en Roma tras un 4-1 en Barcelona), rápidamente nos hacen un gol y te empieza a trabajar la cabeza, piensas en que no puede pasar lo de Roma, vas entrando en esa dinámica. Reaccionamos bien, el primer tiempo no fue malo del todo, pero salimos en el segundo tiempo y no competimos. Fue el mayor error, no nos podemos perdonar no haber competido, nos estábamos jugando una final”, lamentó.

No obstante, cree que ahora el vestuario está "tranquilo" y enfocado en ganar la Copa y firmar un nuevo doblete, junto con la Liga de España. "El golpe fue durísimo, la verdad. Pero esto es una final y un título, podemos hacer un doblete y terminar bien dentro de lo que cabe el año. Hay que pensar en que hay que ganar, como en todas las finales la idea es ir a buscar el título", manifestó.

"Volver a conseguir un doblete es importantísimo para el club y para el vestuario pero nos va a quedar la sensación rara por lo que pasó en 'Champions' otra vez”, dijo sin olvidar ese porrazo en Liverpool. "El año pasado hicimos el doblete, quedó manchado por la eliminación en la 'Champions'. Este año podemos hacer otro doblete y lamentablemente con otra mancha mucho más grande", argumentó.

El '10' quiere, pese a esas eliminaciones europeas, que Ernesto Valverde siga siendo su entrenador. "Escuché y me dijeron las críticas sobre el técnico, pero sinceramente creo que hizo un trabajo impresionante todo este tiempo que estuvo. En la eliminación con el Liverpool no tuvo culpa prácticamente de nada, nosotros somos los únicos culpables de ese partido”, aseguró.

“El técnico tendrá parte de culpa como la tenemos todos, pero los que más la tenemos no tengo duda que somos nosotros. Me gustaría que Valverde siguiera, en este tiempo que lleva te puede gustar o no cómo jugamos pero en general el resto es bueno”, apuntó.

De ahí que tenga muy claro también que no va a dejar el Barça por lo de Anfield. "También he tenido muchas decepciones con Argentina y sin embargo lo sigo intentando y sigo compitiendo para intentar algo con la selección. Que hayamos quedado eliminados de la 'Champions' no me hace pensar en dejar el Barça, para nada”, se sinceró.

Tampoco se arrepiente Messi de haber pronunciado aquello de que iría a por la 'copa tan linda y deseada' en verano. "No me arrepiento, no prometí traer la Copa sino que prometí hacer lo máximo para traerla, y decepcionamos porque no lo hicimos. Por eso tengo que pedir perdón. No por haber perdido sino por no haber competido para ir a la final", se explicó.

Arrastra una molestia en el pubis

Sí pueden lograr la Copa y quiso dejarlo claro, tras tanto viaje al pasado y a Liverpool, que en Sevilla pueden poner un buen cierre de temporada. "Somos conscientes de que es una final, un título más, y no ganar esta final sería muchísimo peor de lo que estamos ahora. Tenemos que terminar bien, festejando un título más si se puede”, recalcó.

Aunque para ello será clave que a nivel mental estén centrados en el partido. “No podemos volver a cometer ese error, en las ganas y la actitud nunca debería ganarnos nadie y menos en esta situación. Vamos a salir a competir y a dar el máximo como lo hicimos toda la temporada sacando el partido de Liverpool”, manifestó el crack rosarino.

Además, a nivel personal, Messi afirmó que ha dejado atrás unas molestias en el pubis que arrastró desde comienzos de año. “Estoy mejor, es algo que vengo arrastrando desde enero, cuando tenía muchos dolores, pero siempre lo tuve controlado y pude jugar. Hoy por hoy creo que estoy al ciento por ciento”, celebró.

“Fue un año, como primer año de capitán, espectacular para mí. Ganamos la Liga, estamos en una final de Copa, con la posibilidad de poder levantar otro título. Hicimos un gran año sacando el partido ese, que lamentablemente estropeó el gran año que habíamos hecho”, concluyó sobre su primera capitanía, estrenada esta temporada.

