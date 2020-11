“Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club. Llego después de 15 horas de vuelo y me encuentro ahí uno de Hacienda, esto es una locura”, indicó Messi nada más pisar suelo barcelonés.

La Pulga contestó con estas declaraciones a las palabras del tío de Griezmann hace una semana, que se pronunció así en una radio francesa: “Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por ahí... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil”, dijo Emmanuel Lopes.

Messi no hablaba de manera pública en España desde el 4 de septiembre, cuando a regañadientes anunció que seguía en el club en medio de la disputa con el ex presidente Bartomeu y la renovación que había implementado Ronald Koeman post humillante derrota con el Bayern Munich por la Champions.