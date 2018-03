Messi: "Levantar la copa en Rusia es el sueño de todos"

Lionel Messi espera con muchas ganas la llegada del próximo Mundial y allí buscará cumplir el máximo sueño que tiene como jugador, que es alzar el trofeo ecuménico en Rusia 2018, competencia que arrancará el 14 de junio. Ayer habló de la selección, cuando de chico se inyectaba hormonas de crecimiento, su futuro cuando deje el fútbol, la situación de inseguridad que hay en Argentina y lo que disfrutaba de la infancia en Rosario cuando podía jugar en la calle hasta la noche. "Ojalá podamos ser campeones en Rusia, que es el sueño de todos", confió ayer el astro rosarino en una entrevista exclusiva con Luis Majul, en el programa La Cornisa, de América TV.

El diez de Barcelona y la selección puso el foco en el Mundial que está a la vuelta de la esquina, pero también abordó cuestiones personales. Aquí las frases salientes de la entrevista.

"Siempre imaginé poder estar en la final del Mundial. Poder ganarla, levantar la copa, es un sueño de siempre y cada vez que llega un Mundial se hace más fuerte todavía, por eso también el llanto del 2014, sabemos la dificultad que tiene ganar un Mundial y quedarnos tan cerquita fue doloroso. Un Mundial es muy difícil y nosotros estuvimos a tan poquito de cumplir ese sueño que fue duro. Ojalá podamos ser campeones en Rusia que es el sueño de todos".

pulga seleccion Carta de triunfo. Messi es el máximo argumento para que Argentina logre la gloria en Rusia. El Mundial arranca en junio. NA

"Ojalá sea un gran Mundial para nosotros, que mi deseo es el deseo de todos ustedes, de que podamos vivir algo similar a lo del 2014, que fue una experiencia inolvidable, no solamente para nosotros sino para el país. De la manera que se vivió ese Mundial, la cercanía, poder estar presente en casi todos los partidos de la selección y que el resultado sea parecido, pero esta vez levantando la copa, que es el sueño de todos".

"No es fácil. Ganar un Mundial no pasa siempre. Podés llegar a hacer todo bien y así y todo no conseguirlo, como nos pasó a nosotros en el 2014, que creo que hicimos prácticamente todo bien y por detalles no se nos dio. Pero que vamos con muchas ilusiones, muchas ganas de poder conseguir y llevar la copa para Argentina".

Messi Mundial

"La verdad es que no sé qué haré cuando deje el fútbol. Todos dicen que es muy difícil y no lo dudo que va a ser así. Es muy difícil pensar en no hacer lo que estoy haciendo hoy. La verdad no sé qué voy a hacer ni dónde vamos a estar, dónde vamos a vivir. Me gustaría hacer todo lo que no pude por la profesión, porque el día a día que tengo no me permite hacer muchas cosas, pero no sé dónde va a ser. Si va a ser en Barcelona, si en Rosario, no lo sé porque no sé qué voy a hacer realmente"

"Cuando era chiquito me inyectaba la hormona de crecimiento en las piernas. Una vez por noche. Iba cambiando primero una pierna y después la otra. La verdad que no me impresionaba, al principio me la ponía mi mamá o mi papá. Hasta que aprendí y fui haciéndolo solo. La verdad, era una agujita muy chiquita, era tipo una lapicera".

"Mis hijos son todo para mí. El parto de Thiago fue algo complicado, porque no todo fue como esperábamos. El de Mateo ya fue más tranquilo, con la experiencia lo vivimos de otra manera. La noticia del tercero (Ciro) obviamente fue una felicidad enorme también, pero teniendo a los otros dos ya estás un poco acostumbrado".