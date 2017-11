Messi le pidió perdón a Driussi por no reconocerlo

Lionel Messi le pidió hoy disculpas a Sebastián Driussi, delantero del Zenit de San Petersburgo, a quien no reconoció cuando se tomaron una fotografía durante la estadía del seleccionado "albiceleste" en Moscú, donde el sábado jugará un amistoso ante Rusia.

"Me quedé mal por no haberlo reconocido porque lo conozco. Sé quién es. Cuando me pidió la foto pensé que era uno de los chicos que está siempre esperando por una foto. Le pedí perdón", expresó el rosarino en una entrevista con el canal Fox Sports.





Embed Gracias por la foto IDOLO @leomessi Una publicación compartida por Sebastian Driussi (@sebadriussi.11) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 3:47 PST



El capitán del seleccionado reparó de la situación cuando vio que Driussi había difundido la fotografía que se habían tomado juntos en su cuenta de Instagram. En seguida, Messi le envió un mensaje por esa red social.

La estrella del Barcelona de España, además, comentó que con Driussi comparten el mismo tatuador, y que por ese motivo habían intercambiado algunos mensajes en el último tiempo.

"Venía caminando por el lobby (la recepción) del hotel pensando en otra cosa y no me di cuenta", se justificó Messi.

Driussi llegó en julio pasado al Zenit ruso proveniente de River Plate de Argentina y a cambio de 15 millones de euros.