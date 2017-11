"Las ganas están siempre, jugar en Newell's es algo pendiente, lo que soñé de chiquito cuando iba a la cancha e imaginaba jugar en primera", es palabra de Messi. "No sé qué va a pasar de acá a unos años, cómo voy a estar. La verdad no puedo decir que voy a volver. Ojalá pueda ser", es deseo de Lionel. Y si él no puede cumplir con sus sueños, ¿quién? Tiene tiempo. También ganas. Y, obviamente, las puertas abiertas de par en par en el parque Independencia. Y con su ilusión se enciende la de los hinchas leprosos de verlo con la camiseta número 10.

Leo volvió a hablar con la prensa. Y en la comodidad de una extensa nota en Rusia, mientras se prepara con la selección argentina para jugar un amistoso con el conjunto local, le preguntaron por enésima vez sobre las posibilidades de volver a jugar en Argentina y no dudó en reiterar lo que siempre dijo. Es hincha de Newell's y su sueño siempre fue jugar en primera con la rojinegra. Esa camiseta que supo lucir y querer desde que empezó a patear la pelota, en aquellos partidos de baby fútbol en la Asociación Rosarina (ver infografía) y a destacarse, hace más de veinte años.

Tantas veces lo dijo que algún día estará cerca.

Hoy no parece que todo estuviera alineado para que se concrete. De su parte, de Newell's, de Barcelona, de todo lo futbolístico y extrafutbolístico que lo rodea. Porque es el mejor futbolista del mundo y, como tal, no es simple lograr que todos los caminos lo conduzcan al Coloso Marcelo Bielsa.

La Pulga ya tiene 30 años. No es el pibito que se fue a España con la ilusión de triunfar. Lo que consiguió con creces. Hoy y mañana su lugar es Barcelona. La camiseta albiceleste de la selección con el gran sueño de levantar la Copa del Mundo el año próximo en Rusia, de lo que estuvo muy cerca en Brasil 2014. Sin embargo, nadie puede negar que se concrete su paso por Newell's, aunque sea para jugar medio año y volver a Barsa. Por eso él sostiene que no sabe "qué pasará de acá a unos años". Por eso remarca que "no puedo decir que voy a volver". Pero justamente a esto lo envuelve en la ilusión de que "ojalá pueda ser".

De tanto repetir...

"Este es un sueño que tenía desde muy chiquito porque nunca se me había dado de jugar acá. Y fue hermoso. Jugué en mi casa", le confió Leo a Ovación en una nota escrita por Mariano Bereznicki el sábado 13 de junio de 2009, después de jugar por primera vez en el estadio del Parque en un amistoso entre los amigos de Maxi Rodríguez y del Pupi Zanetti. Y hasta se dio el gusto de gritar un gol. Golazo, para variar: "a los 23' agarró la bocha por izquierda, amagó, picó y cuando vio el hueco sacó un misil que terminó haciendo explotar de alegría a todas las almas".

El 12 de junio de 2011 volvió a jugar en el Coloso, otro amistoso con el mismo fin, con dos goles suyos, el primero de penal y el segundo con una exquisita definición.

"Me gustaría jugar en Newell's y retirarme en Barcelona, pero nunca se sabe qué pasará", fue la frase que dijo antes de ganar el Balón de Oro en 2014.

Y año tras año en cada mención sostuvo lo mismo: "Mi sueño es jugar en Newell's".

"Nos daremos el gusto de ver a Messi con la rojinegra", también sostuvo en Ovación en agosto de 2016 el actual vicepresidente leproso Cristian D'Amico". Y, además, reconoció que "el club debe prepararse para recibirlo" y que "no sería en un tiempo tan lejano".

Un mes después Lionel entregó una nueva señal: "Me encantaría volver a Newell's. Es algo que tengo pendiente porque es un sueño que tengo desde chiquito", le confió al actor Miguel Angel Rodríguez, entonces en el personaje de Minguito Tinguitella para Polémica en el Bar. "Soy hincha de Newell's", sentenció el 10.

Y en octubre hasta desde el club culé trascendió la chance real de que Messi tenga un paso por la Lepra. Es que el rosarino nacido en el sureste, en el barrio La Bajada, y que también le dio buen destino a la pelota en el club Grandoli, el año que viene debe firmar nuevo contrato con Barsa y lo haría por cuatro años más, con la chance de un breve paso por Newell's, que es "un club que no compite con Barcelona".

Pasaron otros treinta días y volvió a salir a la luz el sueño de la Pulga. Lo dijo en Rusia. Y de la misma manera que lo hizo siempre, reconociendo su pasión por Newell's.

Como lo confió el primer día que salió en las páginas de La Capital, en aquel suplemento de Pasión Rojinegra del 3 de septiembre de 2000, entrevistado por Erica Pizzuto, y dijo: "Una ilusión: jugar en la primera de Newell's". Como lo dijo ayer desde Moscú: "Las ganas están siempre, jugar en Newell's es algo pendiente, lo que soñé de chiquito cuando iba a la cancha e imaginaba jugar en primera".