Messi jugará su primer partido ante Granada

España. Lionel Messi jugará hoy su primer partido como titular en la temporada cuando Barcelona visite desde las 16 a Granada por la 5ª fecha de la liga española. El rosarino ya se recuperó de la lesión. En tanto, Atlético de Madrid-Celta (a las 13.30); Villarreal-Valladolid y Levante-Eibar. Ayer: Osasuna 0-Betis 0.

Milan-Inter, el choque atrayente de la fecha

Italia. Milan recibirá a Inter en el clásico de la 4ª fecha. El partido irá desde las 15.45 en el estadio Giuseppe Meazza. En tanto, Juventus-Hellas Verona (a las 13) y Udinese-Brescia, a las 10. Ayer: Cagliari 3-Genoa 1.

Juega el City y también Los Spurs con Lo Celso

Inglaterra. Manchester City, con Sergio Agüero, recibirá hoy a las 11 a Watford, por la 6ª fecha de la Premier League, en busca de recuperarse tras la derrota 3-2 ante Norwich. Hoy: Tottenham, dirigido por el ex defensor de Newell's Mauricio Pochettino y con Lamela, Foyth, el ex Central Giovani Lo Celso y el de Murphy Paulo Gazzaniga, visitará a las 8.30 a Leicester City. También hoy: Burnley- Norwich, Everton-Sheffield United y Newcastle-Brighton And Hove.

El Leeds de Bielsa recibe a Derby County

Inglaterra ii. Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, uno de los punteros de la 2ª división del fútbol inglés, recibirá hoy a Derby County, equipo en el que brilló Horacio Petaco Carbonari, en uno de los partidos correspondientes a la 8ª fecha.

Ferro le ganó a Chicago y salió del fondo

Ascenso. Anoche Ferro venció 2-1 a Nueva Chicago por la 6ª fecha de la Primera Nacional (Zona 1). En tanto, por la 7ª fecha de la Primera B, hoy: San Telmo-Sacachispas (a las 13), Flandria-Atle Brown (15.30) y Los Andes-Fenix (19). Por la 9ª de la C: El Porvenir 0-Real Pilar 3 y Leandro N. Alem 0-Excursionistas 2. Por la 3ª de la Primera D: Liniers-Lugano y Juventud-Deportivo Paraguayo (a las 11).