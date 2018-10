Por primera vez desde 2008, la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se rompió en cuanto a premios individuales. Luka Modric se atrevió a desafiarlos y ganó el Balón de Oro de la Copa del Mundo y el The Best, reconocimiento al mejor jugador de la temporada por la Fifa. Pero el prestigioso Balón de Oro todavía no tiene dueño y el mejor jugador del mundo va en busca de lo que le pertenece. Lionel Messi fue nominado ayer por la revista France Football, que es la encargada de entregar el premio que antes otorgaba en conjunto con la Fifa y que este año se realizará el 3 de diciembre en París.

Se dieron a conocer los 30 precandidatos a ganar el Balón de Oro, entre los que se encuentra Lionel Messi. También como representante argentino fue nominado Sergio Agüero.

Cada vez que Messi es nominado para un premio no sólo es el candidato excluyente para ganarlo, aunque en esta oportunidad correría desde atrás porque el rosarino no jugó un buen Mundial.